Экономика

Компания сооснователя «Яндекса» получит десятки миллиардов долларов от Meta

2 минуты чтения 14:29 | Обновлено: 14:30

Основанная Марком Цукербергом корпорация Meta заключила соглашение с компанией сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа на сумму в 27 миллиардов долларов. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

По его данным, речь идет о Nebius Group, специализирующейся на предоставлении облачных сервисов компаниям, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта. Так, 12 миллиардов долларов Meta заплатит за доступ к выделенным мощностям Nebius с начала 2027 года. Кроме того, заключенная сделка содержит обязательство компании Цукерберга докупить в будущем мощностей еще на 15 миллиардов.

Как отмечает Bloomberg, что эта сделка стала одним из самых крупных единичных контрактов, которые когда-либо заключенных Meta. После появления сообщений о сделке в прессе акции Nebius выросли на 15%. При этом капитализация компании выросла в четыре раза за последние 12 месяцев.

11 марта стало известно о решении другого глобального IT-гиганта — Nvidia — заключить с Nebius партнерство в области разработки следующего поколений облачных решений для рынка ИИ и вложить в компанию два миллиарда долларов.

Осенью 2025 года пятилетний контракт с Nebius на сумму до 20 миллиардов долларов заключила Microsoft. 

Nebius — зарегистрированная в Нидерландах бывшая головная компания «Яндекса» Yandex N.V., которая в 2024 году продала свои российские активы. Еще осенью 2025 года она обогнала по капитализации оставшийся в России «Яндекс».

