Криминал

Мужчина ранил четырех приехавших к нему в дом силовиков в Крыму

2 минуты чтения 13:31

В аннексированном Крыму 49-летний житель ранил четверых полицейских, прибывших к его дому для обысков. По данным МВД, мужчина бросил в них взрывное устройство, а затем достал свое ружье и обстрелял их.

Инцидент произошел 16 марта в селе Стефановка Джанкойского района. В тот день сотрудники полиции приехали в дом 49-летнего местного жителя, чтобы «изъять у него из незаконного оборота огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и устройства». 

Отмечается, что мужчина отказался сдать силовикам свое огнестрельное оружие, и вместо этого бросил в их сторону «неустановленное взрывное устройство». После этого, по данным МВД, он достал свое гладкоствольное ружье и обстрелял полицейских.

«Ответным огнем из табельного оружия, примененным сотрудниками полиции, в соответствии с действующим законодательством, злоумышленник был ранен, после чего осуществил поджог своего домовладения и автомобиля, затем укрылся в хозяйственной постройке. В ходе проведенных мероприятий по задержанию и нейтрализации злоумышленника осуществлялась эвакуация близлежащих домов и оцепление периметра. Совместно с сотрудниками спецподразделения Росгвардии злоумышленник задержан», — говорится в сообщении ведомства.

Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
По его информации, в результате происшествия пострадали четверо сотрудников полиции. Их с ранениями различной степени тяжести осмотрели медики. Одного из пострадавших доставили в больницу.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку. Следственный комитет, в свою очередь, отчитался о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудников органов МВД в целях воспрепятствования их законной деятельности (ст. 317 УК). 

Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
По данным следователей, после нападения на полицейских задержанный поджег свою машину, а затем попытался сжечь свой дом.

«В настоящее время фигурант задержан органами СК. С ним работают следователи управления по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, контакты и связи подозреваемого, источники поступления оружия», — сообщили в СК.

Следователи также проверяют информацию о том, что мужчина применял насилие к членам своей семьи.

