Криминал

Российская модель рассказала о более 10 годах в эксплуатации у Эпштейна

2 минуты чтения 11:57

Бывшая российская модель Светлана Пожидаева дала интервью The Wall Street Journal, в котором рассказала, как более 10 лет находилась в сети у педофила и покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Согласно рассекреченным файлам Минюста США, она была одной из женщин, которых Эпштейн сексуализированно эксплуатировал под видом работы «ассистентками».

Пожидаева утверждает, что решила публично рассказать эту историю после того, как Минюст США частично раскрыл ее имя в опубликованных документах из-за ошибок при редактировании. После смерти Эпштейна в 2019 году женщина сменила имя и переехала в другой город.

«Люди увидели всего несколько писем и теперь думают, что понимают, что произошло. Министерство юстиции допустило ошибки, но даже когда их исправляют, нам все равно приходится жить с последствиями», — сказала она.

По ее словам, в последние дни ситуация обострилась. Так, один из блогеров стал писать ей письма, в которых, помимо прочего, угрожал ей раскрытием нового имени. 

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Мир20 минут чтения

«Я так устала. Я неделями нормально не сплю и не ем. Я предпочла бы сама рассказать эту постыдную историю и покончить с этим раз и навсегда, чтобы наконец стать свободной и закрыть эту главу», — сказала Пожидаева.

Она вспоминает, что оказалась втянута в сеть Эпштейна в 2008 году, когда ей было около 20 лет. С финансистом ее познакомил модельный скаут Дэниел Сиад, пообещав организовать кастинг для бренда Victoria’s Secret. По словам Пожидаевой, Эпштейн помог ей оформить американскую визу через агентство MC2 Model Management, а затем поселил в Нью-Йорке вместе с другими девушками.

Пожидаева утверждает, что с тех пор Эпштейн полностью контролировал ее жизнь. По ее словам, финансист следил за ее передвижениями, шантажировал компрометирующими фотографиями и требовал регулярных отчетов о ее контактах с другими мужчинами. Деньги, которые он отправлял ей и ее семье, оформлялись как займы и строго учитывались, рассказала она. Кроме того, модель опасалась за безопасность своей семьи на родине из-за предполагаемых связей финансиста с Россией.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Переписка между Эпштейном и Пожидаевой показала, что россиянка многие годы пересылала ему фотографии и профили других моделей. По ее словам, это было одним из главных требований Эпштейна как к ней самой, так и к другим женщинам, вовлеченным в его сеть.

«Мне до сих пор стыдно, я постоянно думаю о тех женщинах. Для меня это самое тяжелое во всей этой истории с Эпштейном. Я была настолько озабочена насилием надо мной, что не могла разглядеть происходящее вокруг меня. Я должна была выглядеть счастливой, улыбаться, хотя наедине с собой я боролась с расстройствами пищевого поведения, депрессией и бессонницей», — поделилась Пожидаева.

Бывший прокурор и партнер юридической фирмы Wilkinson Stekloff Мойра Пенза объяснила, что Эпштейн создавал дисбаланс власти в отношениях с совершеннолетними девушками. Для этого он использовал «постоянные мелкие обещания» вместе с «неявными угрозами», чтобы вовлечь их в сексуализированную эксплуатацию, сказала она.

По ее словам, аргумент о том, что пострадавшие «могли просто уйти», неверно отражает природу согласия в таких ситуациях. Когда «хищник создает среду зависимости, согласие перестает иметь значение, так как на самом деле его просто нет», отметила Пенза.

Посмотрите другие материалы

Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
