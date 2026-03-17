ЕС предупредил об экологической катастрофе из-за подбитого российского газовоза

2 минуты чтения 14:16

Италия, Франция и еще семь европейских стран обратились в Еврокомиссию с предупреждением о том, что дрейфующий в Средиземном море подбитый российский газовоз представляет экологическую угрозу. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо пишет Reuters.

Речь идет о танкере Arctic Metagaz с сжиженным природным газом, который сейчас дрейфует в водах между Мальтой и Италией. Судно, как отмечается, входит в состав «теневого флота» России, предназначенного для обхода западных санкций. По словам авторов письма, его состояние сейчас представляет собой «двойную проблему»: обеспечение морской безопасности и предотвращение экологической катастрофы.

«Нестабильное состояние судна в сочетании с характером его специализированного груза создает неминуемую и серьезную угрозу крупной экологической катастрофы в самом сердце морского пространства Европейского союза», — говорится в документе.

Авторы также отметили, что действия по разрешению ситуации, в том числе надзор, мониторинг и иная техническая поддержка, могут «подорвать целостность, эффективность и сдерживающий потенциал санкционного режима ЕС».

Газовоз «теневого флота» России Arctic Metagaz дрейфует в Средиземном море после после череды взрывов и последовавшего за ним возгорания в начале марта. Министерство транспорта России утверждает, что судно подверглось атаке украинских морских дронов, запущенных с побережья Ливии. Киев, в свою очередь, не брал на себя ответственность за подобную атаку.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает контакт с владельцем судна и иностранными «компетентными органами». По ее словам, экипажа на судне нет. На борту лишь находится 700 тонн различных видов топлива и «значительное количество природного газа», добавила она.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
