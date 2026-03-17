Названа страна-лидер по объектам с «мегаутечками» метана

2 минуты чтения 14:59 | Обновлено: 15:00

Исследователи из Stop Methane Project при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе рассказали о 25 объектах, которые являются центрами «мегаутечек» метана. Об этом пишет The Guardian.

Подобные сверхвыбросы происходят на предприятиях нефтегазовой промышленности. Для поиска мест использовались спутниковые данные — информация фиксировалась исключительно в дневное время. Также ее невозможно было получить в дни с плотной облачностью.

Лидером по количеству центров «мегаутечек» метана на нефтегазовых предприятиях стал Туркменистан — здесь расположены 15 из 25 таких объектов, отмечает The Guardian. На некоторых из них скорость утечек превышает 10 тонн в час. 

При этом, как отмечает The Guardian, в октябре 2025 года в Туркменистане пообещали бороться с утечками метана. Тогда представители государственного концерна «Туркменгаз» заявили, что утечки устраняются в течение двух-трех дней после получения информации о них.

Исследователи также заявили, что при таком объеме утечек метана устранение вреда, наносимого окружающей среде, может оказаться бесплатным — газ можно использовать для выработки энергии на электростанциях.

Также исследователи Stop Methane Project рассказали о значительных уровнях загрязнения воздуха метаном, которые наблюдаются на свалках по всему миру — от Турции и Алжира до Малайзии и США.

Журналисты отмечают, что выбросы метана оказывают значительное влияние на скорость процесса глобального потепления. Со ссылкой на мнение ученых они пишут о том, что с 2007 года в мире наблюдается «пугающий всплеск» этих выбросов. 

Кара Горовиц из Калифорнийского университета считает, что такое количество выбросов на предприятиях связано с устаревшим оборудованием. Она отметила, что вреда окружающей среде можно было избежать при проведении своевременного технологического обслуживания и модернизации инфраструктуры.

