Зарезавшего москвичку футболиста обвинили в сексуализированном насилии

Против 20-летнего футболиста Даниила Секача, которого арестовали по делу об убийстве жительницы Москвы, возбудили еще одно уголовное дело по статье об «иных насильственных действиях сексуального характера». Об этом сообщили в Следственном комитете.

В пресс-релизе отмечается, что дело возбуждено против Секача и «неустановленных на данный момент соучастников». Ранее Секач заявил, что он действовал под влиянием мошенников. Телеграм-канал Shot утверждает, что мошенники издевались над 16-летней дочерью погибшей женщины, которая впустила Секача в квартиру. По данным Shot, школьницу заставили совершать «извращенные действия сексуального характера прямо на глазах у футболиста» и снимать их на видео. Также сообщается, что мошенники заставили Секача удерживать подростка всю ночь в квартире.

Кроме того, утром 17 марта СК сообщил о задержании соучастницы футболита. В пресс-службе рассказали, что она привезла Секачу болгарку для вскрытия сейфа и забрала деньги, ювелирные изделия и ценные предметы, которые футболист выбросил в окно.

Shot пишет, что девушку зовут Софья Н., ей 22 года. По данным телеграм-канала, она работала кладовщицей в Москве, но хотела сменить профессию и стать ювелиром, однако найти работу у нее не получалось. Вероятно, как отмечает Shot, девушка попала под влияние мошенников, которые уговорили ее подработать курьером.

О задержании Секача стало известно несколько дней назад. Тогда СК и СМИ сообщили, что он проник в квартиру московской предпринимательницы, уговорив ее дочь открыть дверь, а после избил и зарезал вернувшуюся домой женщину. На допросе футболист признался в убийстве и заявил, что действовал по указу мошенников, с которыми он общался больше месяца и которые убедили его в том, что мужчина якобы участвует в оперативных мероприятиях.