Криминал

Зарезавшего москвичку футболиста обвинили в сексуализированном насилии

2 минуты чтения 12:39

Против 20-летнего футболиста Даниила Секача, которого арестовали по делу об убийстве жительницы Москвы, возбудили еще одно уголовное дело по статье об «иных насильственных действиях сексуального характера». Об этом сообщили в Следственном комитете.

В пресс-релизе отмечается, что дело возбуждено против Секача и «неустановленных на данный момент соучастников». Ранее Секач заявил, что он действовал под влиянием мошенников. Телеграм-канал Shot утверждает, что мошенники издевались над 16-летней дочерью погибшей женщины, которая впустила Секача в квартиру. По данным Shot, школьницу заставили совершать «извращенные действия сексуального характера прямо на глазах у футболиста» и снимать их на видео. Также сообщается, что мошенники заставили Секача удерживать подростка всю ночь в квартире.

Кроме того, утром 17 марта СК сообщил о задержании соучастницы футболита. В пресс-службе рассказали, что она привезла Секачу болгарку для вскрытия сейфа и забрала деньги, ювелирные изделия и ценные предметы, которые футболист выбросил в окно.

Реально сложный тест про «Оскар»
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
Интернет и мемы2 минуты чтения

Shot пишет, что девушку зовут Софья Н., ей 22 года. По данным телеграм-канала, она работала кладовщицей в Москве, но хотела сменить профессию и стать ювелиром, однако найти работу у нее не получалось. Вероятно, как отмечает Shot, девушка попала под влияние мошенников, которые уговорили ее подработать курьером.

О задержании Секача стало известно несколько дней назад. Тогда СК и СМИ сообщили, что он проник в квартиру московской предпринимательницы, уговорив ее дочь открыть дверь, а после избил и зарезал вернувшуюся домой женщину. На допросе футболист признался в убийстве и заявил, что действовал по указу мошенников, с которыми он общался больше месяца и которые убедили его в том, что мужчина якобы участвует в оперативных мероприятиях.

Посмотрите другие материалы

Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали