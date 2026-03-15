Россиянин убедил школьницу открыть дверь и зарезал ее мать

В Москве задержали мужчину 2005 года рождения. Его подозревают в убийстве женщины в квартире на Строгинском бульваре, сообщил Следственный комитет.

В пресс-релизе сказано, что подозреваемый уговорил дочь москвички открыть ему дверь, представившись сотрудником правоохранительных органов. Он пришел в квартиру якобы под предлогом проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Близкая к силовикам Baza пишет, что погибшей оказалась 48-летняя Екатерина, а ее дочери 16 лет. По данным телеграм-канала, попав в квартиру, мужчина отправил девочку на улицу и велел дождаться и задержать мать, чтобы та не поднялась домой. Однако школьница все рассказала матери, и они вместе побежали в квартиру.

Там мужчина напал на Екатерину, избил ее и нанес несколько ударов ножом. При этом пока подозреваемый был один в квартире, он успел вскрыть сейф и забрать из него несколько тысяч долларов и монеты из драгоценных металлов. Baza пояснила, что Екатерина коллекционировала монет времен Екатерины II.

Позже телеграм-канал сообщил, что подозреваемый оказался 20-летним футболистом из Кисловодска. Его задержали на Нижегородском шоссе. «112» пишет, что мужчину зовут Даниил Секач, а также что он является воспитанником академии «Локомотива» и играет за «Урал». По данным Baza, с 2017 года Даниил живет в Москве, у него есть две несовершеннолетние сестры.

Как пишет РБК, президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что он ничего не знает о задержании Секача. Его отец рассказал пропагандистскому RT, что в момент нападения футболист должен был быть на игре в Екатеринбурге. Телеграм-канал Shot со ссылкой на близкий подозреваемого добавил, что у мужчины не было финансовых проблем, а в футбольной среде его охарактеризовали как «обычного хорошего пацана».

15 марта ТАСС сообщил со ссылкой на СК, что Секач признал свою вину и раскаялся. По данным агентства, мужчина действовал под влиянием мошенников. Отмечается, что он провел сутки в квартире погибшей женщины, пока прокуроры не разрешили ее покинуть.