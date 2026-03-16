Два человека попали под винты речного трамвая в Москве

На Москве-реке каноэ с двумя людьми попало под винты речного трамвая. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб Москвы.

Инцидент произошел сегодня утром, 16 марта на западе столицы.

«В 08:53 поступило сообщение о происшествии в районе причала «Фили» со стороны парка», — рассказал неназванный собеседник агентства.

По его словам, два человека плавали на каноэ и попали под винты речного трамвая. «По предварительной информации, в результате происшествия один человек сумел выбраться на сушу, второго ищут в воде спасатели», — сказал представитель экстренных служб.

По факту случившегося прокуратура начала проверку.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку после появления в СМИ информации о травмировании граждан в результате столкновения речного трамвая с каноэ неполадку от причала Фили. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности плавания», — говорится в заявлении ведомства.

