Общество

Найдено тело одного из пропавших детей в Звенигороде

2 минуты чтения 17:21 | Обновлено: 17:46
Найдено тело одного из пропавших детей в Звенигороде

Сотрудники экстренных служб обнаружили в акватории Москвы-реки тело ребенка, пропавшего в Звенигороде. Его отнесло на 800 метров от места, где дети, предположительно, провалились под лед, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Оперативный штаб увеличил зону поисков. Основное внимание спасатели уделяют обследованию акватории и берегов реки Москвы. Продолжается детальное обследование дна и подледного пространства с применением специализированного гидролокационного оборудования и эхолотов», — говорится в сообщении спасательных служб. 

Поиски еще двоих детей, 12-летнего мальчика и 13-летней девочки, продолжаются. Они пропали 7 марта. Дети ушли гулять в Одинцовском городском округе и не вернулись. При этом, как отмечает МЧС, работу поисковых групп осложняют вскрытие реки, движение льда и низкая температура воды. Однако поисковая операция продолжается и ведется круглосуточно.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

В данный момент троих детей, пропавших без вести в Подмосковье, ищут порядка 130 человек с использованием 46 единиц техники при поддержке авиации. Также в распоряжении спасателей находятся плавсредства с эхолотами, говорится в сообщении МЧС.

Зона поисков была расширена. Теперь спасатели проверяют не только берег, где ранее нашли детские шапку и шарф, но и участок Москвы-реки вниз по течению. Основной штаб располагается возле пляжа, дополнительный — у Игнатьевского кладбища, там, где участок реки становится особенно глубоким. 

Ранее следователи по камерам видеонаблюдения обнаружили, что дети вышли из супермаркета, а затем пошли в сторону частного сектора с выходом к берегу реки. Также спасатели нашли следы пальцев на льдине.

Фото:МЧС России / Telegram

