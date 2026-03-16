Подростка обвинили в убийстве матери из-за украденного планшета

В американском штате Вайоминг 14-летнему подростку предъявили обвинение в убийстве собственной матери из-за ссоры по поводу планшета, который украл несовершеннолетний. Об этом рассказали издания Wyoming Tribune Eagle и Cowboy State Daily со ссылкой на данные полиции.

В субботу, 7 марта, сотрудники полиции прибыли по вызову в один из домов в городе Шайенн. Там они обнаружили 41-летнюю женщину с пулевым ранением в затылке. Она была без сознания, но дышала, говорится в сообщении офиса шерифа округа Ларами.

Пострадавшую доставили в местную больницу, а затем на вертолете перевезли в медицинский центр в Колорадо, где она в итоге скончалась от полученных травм. Власти отметили, что на месте происшествия был задержан несовершеннолетний.

Позже женщину опознали как Терезу Макинтош, а предполагаемого стрелка — как ее 14-летнего сына, сообщили издания со ссылкой на заявление полиции, поступившее в окружной суд округа Ларами.

Как отмечается в материалах, в полиции подросток сначала заявил, что его мать застрелилась сама, но позже признался, что застрелил ее сам после ссоры из-за планшета, который он, как утверждается, украл у одного из клиентов клининговой компании матери.

Несовершеннолетний заявил, что был зол на мать за то, что она оскорбляла его во время ссоры. Также, согласно судебным документам, он заявил, что и до этого задумывался об убийстве Макинтош, «особенно когда она заставляла его делать то, чего он не хотел».

Подросток рассказал, что примерно за неделю до убийства забрал пистолет из машины матери после серьезной ссоры из-за его оценок по математике. В момент убийства несовершеннолетний, как следует из материалов СМИ, достал оружие из шкафа в своей спальне и выстрелил в Макинтош.

Отец ребенка сообщил полиции, что в момент выстрела находился дома, но был в шумоподавляющих наушниках, из-за чего слышал звук, похожий на лопнувший воздушный шарик, рассказали издания.

Позже он поднялся наверх и увидел сына, стоявшего у двери в собственную спальню. Мужчина заглянул туда и увидел лежащую Макинтош с пулевым ранением в голову, после чего позвонил в экстренные службы. Подросток тогда сказал ему, что «не знает, что произошло».

По данным журналистов, отец ребенка также рассказал, что его сын посещал психолога и принимал лекарства из-за проблем с психическим здоровьем. В случае, если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.