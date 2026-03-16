Основательницам «Женской пивной» начали угрожать мужчины

Предпринимательница Саша из Беларуси объявила 8 марта, что готовится открыть в Минске заведение под названием «Женская пивная». На эту новость в соцсетях гневно отреагировали мужчины, которые пригрозили соосновательницам и гостям, в том числе, убийством и изнасилованием. Об этом Саша рассказала в своем видеообращении, в котором зачитала соответствующие комментарии.

«Мужчины, мы просто в шоке от того, сколько негатива вы излучаете в сторону женщин. Некий фейковый пользователь начал в большом количестве отвечать абсолютно на все комментарии про “Женскую пивную”. Поэтому мы им заинтересовались. По его словам, он и девять его друзей собираются назло постоянно сюда приходить», — рассказала предпринимательница.

В комментариях мужчина, помимо прочего, предлагал забить одну из женщин камнями. «Я, надеюсь, психану, куплю билет до Дубая, деньги позволяют. И просто дам ей проститься с лайф», — написал он под одной из публикаций.

Другой женщине, которая воюет на фронте, он написал, что «перед тем как класть ее в пакет, можно поиграться с тепленькой».

«Вы выкопали яму всем мужчинам. Потому что если вы и думали, что вы придете сюда и, как в зоопарке, будете смотреть на обезьянок, — этими обезьянками здесь окажетесь вы. Обезьянкой с приступами некрофилии. Звучит ужасно, я согласна. Но это не я. Это не я это все писала. Я придумала заведение “Женская пивная”. Предложение изнасиловать труп девушки писала не я. Адекватные мужчины, пожалуйста, объясните своим соратникам, что это место не против мужчин. Это для женщин. И не путайте эти понятия», — заявила предпринимательница.

Кроме того, по ее словам, в комментариях многие мужчины писали, что женщины не разбираются в пиве и у них даже нет денег на его покупку. «Пару дней назад Белстат опубликовал статистику: почти половина руководителей в нашей стране — женщины. Женщины трудятся на заводах. Женщины заняты в здравоохранении, в финансах. Женщины — предприниматели. Женщины занимаются рекламой. Женщины занимаются детьми. Но у нас нет денег на пиво? Вы удивитесь, но это неприятно читать», — сказала Саша.

Она подчеркнула, что по закону Беларуси она действительно не может не пускать мужчин в «Женскую пивную», однако все же надеется на их собственную осознанность.