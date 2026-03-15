Женщина провела почти полгода в тюрьме и лишилась дома из-за ошибки компьютера

Жительница штата Теннесси, 50-летняя Анджела Липпс, провела почти полгода в заключении после того, как полиция города Фарго в Северной Дакоте нашла «связь» женщины с расследованием банковского мошенничества. Липпс оказалась подозреваемой из-за ошибки программы для распознавания лиц, которая использует искусственный интеллект, сообщает The Guardian.

Сама Липпс, мать троих детей и бабушка пятерых внуков, рассказала, что большую часть своей жизни прожила в северо-центральной части штата Теннесси, никогда не летала на самолете и не была в Северной Дакоте.

В июле прошлого года в дом Липпс вломилась полиция, когда женщина находилась там с четырьмя детьми. Ее арестовали «под дулом пистолета» как скрывающуюся от правосудия и отправили в окружную тюрьму без права освобождения под залог. Позже Липпс предъявили обвинения по четырем пунктам несанкционированного использования персональных данных и по четырем пунктам кражи.

The Guardian пишет, что полицейские в Фарго расследовали дела о банковском мошенничестве в апреле и мае 2025 года. Они просматривали записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно, как некая женщина использовала поддельное удостоверение военнослужащего армии США для снятия десятков тысяч долларов. Затем программа ошибочно распознала в этой женщине Липпс.

По ее словам, полиция Фарго не связывалась с женщиной до ареста. Спустя несколько месяцев Липпс привезли в Северную Дакоту, где она предстала перед судом. Ее адвокат потребовал более тщательного расследования, указав, что обвинение строится только на системе распознавания лиц.

Липпс освободили в канун Рождества после того, как ее адвокат передал следствию банковские выписки со счета женщины, доказывающие, что в момент совершения мошенничества в Фарго Липпс находилась почти в двух тысячах километров от места преступления, в штате Теннесси.

При этом Липпс не оплатили поездку домой, а полиция не принесла ей извинений. По словам женщины, находясь в тюрьме, у нее не было возможности оплачивать счета, из-за чего она лишилась дома, машины и собаки.