Принявший знакомую за шпионку россиянин зарезал ее и выбежал из дома голым

Житель Петербурга, чье имя не называется, будучи в состоянии наркотического опьянения, принял свою знакомую за «английскую шпионку» и зарезал ее. Женщина скончалась на месте, а мужчина выбежал без одежды на улицу. Об этом сообщают «78. Новости», «Mash на Мойке» и «Дорожный инспектор».

В петербургском управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве против 30-летнего мужчины. По версии следствия, обвиняемый ударил знакомую ножом в шею в квартире дома на Гладышевском проспекте.

Других подробностей в СК не рассказали, однако телеграм-каналы выложили фотографии фигуранта, а также снимки из квартиры его знакомой. Сообщается, что мужчину без одежды на улице увидели соседи. Они вызвали полицию, которой обвиняемый признался, что в квартире лежит тело его знакомой.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации» Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта Мир 20 минут чтения

В разговоре с правоохранителями мужчина заявил, что он «спасал страну», поскольку его знакомая якобы была английской шпионкой. В квартире также обнаружили голубя с оторванной головой, а соседи с нижнего этажа рассказали службе спасения, что у них с потолка капало «что-то красное». Теперь фигуранту должны избрать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске 20-летнему участнику войны в Украине Егору Зедгенизову вынесли приговор по делу об убийстве соседа из-за громкой музыки. Его приговорили к девяти годам заключения. Согласно решению суда, Зедгенизов снимал квартиру в поселке Краснено на Дальнем Востоке. Ночью он услышал громкую музыку и вломился в жилье, где нашел другого мужчину, который отказался выключить музыку.