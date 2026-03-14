Криминал

Принявший знакомую за шпионку россиянин зарезал ее и выбежал из дома голым

2 минуты чтения 15:57

Житель Петербурга, чье имя не называется, будучи в состоянии наркотического опьянения, принял свою знакомую за «английскую шпионку» и зарезал ее. Женщина скончалась на месте, а мужчина выбежал без одежды на улицу. Об этом сообщают «78. Новости», «Mash на Мойке» и «Дорожный инспектор»

В петербургском управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве против 30-летнего мужчины. По версии следствия, обвиняемый ударил знакомую ножом в шею в квартире дома на Гладышевском проспекте. 

Других подробностей в СК не рассказали, однако телеграм-каналы выложили фотографии фигуранта, а также снимки из квартиры его знакомой. Сообщается, что мужчину без одежды на улице увидели соседи. Они вызвали полицию, которой обвиняемый признался, что в квартире лежит тело его знакомой.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Мир20 минут чтения

В разговоре с правоохранителями мужчина заявил, что он «спасал страну», поскольку его знакомая якобы была английской шпионкой. В квартире также обнаружили голубя с оторванной головой, а соседи с нижнего этажа рассказали службе спасения, что у них с потолка капало «что-то красное». Теперь фигуранту должны избрать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске 20-летнему участнику войны в Украине Егору Зедгенизову вынесли приговор по делу об убийстве соседа из-за громкой музыки. Его приговорили к девяти годам заключения. Согласно решению суда, Зедгенизов снимал квартиру в поселке Краснено на Дальнем Востоке. Ночью он услышал громкую музыку и вломился в жилье, где нашел другого мужчину, который отказался выключить музыку. 

Посмотрите другие материалы

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта

Горящие новости
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
