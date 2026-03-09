EN
Криминал

Россиянин избил и зарезал соседа из-за громкой музыки

2 минуты чтения 19:11

В Хабаровске суд приговорил 20-летнего участника войны в Украине Егора Зедгенизова к девяти годам заключения по делу об убийстве соседа после конфликта из-за громкой музыки. Об этом сообщает «Медиазона».

Согласно тексту приговора, преступление произошло в конце апреля 2025 года в поселке Краснено на Дальнем Востоке. Зедгенизов приехал туда с фронта для прохождения медицинского освидетельствования и арендовал квартиру посуточно.

Около трех часов ночи он услышал, что в соседней квартире «очень громко играет музыка». Военный вышел на лестничную площадку и постучал в дверь, но ему не открыли. Тогда он вышиб дверь ногой.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

В квартире Зедгенизов увидел мужчину, лежавшего на диване. Он сделал ему замечание из-за громкой музыки, однако, по словам подсудимого, хозяин квартиры «отреагировал неадекватно» и начал ругаться матом. Тогда военный ударил его ногой по лицу и сам выключил музыку.

Зедгенизов утверждал, что после этого мужчина поднялся, взял нож и замахнулся на него. Между ними началась драка. По версии подсудимого, он выхватил нож и нанес потерпевшему около четырех ударов в разные части тела.

После этого, как говорится в материалах дела, военный нанес мужчине еще не менее 40 ударов руками и ногами в военных ботинках по голове и туловищу. А затем он схватил табурет с металлическими ножками и ударил им потерпевшего по голове не менее четырех раз.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Нож Зедгенизов забрал с собой и позже выбросил на улице. Свои действия он объяснил тем, что «не смог совладать с собой и сдержать агрессию» из-за оскорблений со стороны потерпевшего. На суде он также заявил, что раскаивается, но хочет вернуться на фронт и продолжить военную службу в Украине. Суд признал его вменяемым.

Как отмечает «Медиазона», согласно слитым базам данных, имя Зедгенизова уже фигурировало в криминальных сводках. Оно упоминается в связи с убийством 40-летнего жителя села Краснено Чукотского автономного округа в сентябре 2024 года.

