СМИ сообщили о взрывах в Дубае

В Дубаев в Объединенных Арабских Эмиратах прозвучали взрывы, после которых над городом поднимается дым. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение корреспондента AFP.

В свою очередь, пресс-служба правительства Дубая заявила, что обломками сбитого дрона был поврежден фасад одного из зданий. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети X. В нем также уточнялось, что в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне Минобороны ОАЭ сообщило, что в общей сложности за 12 марта силы противовоздушной обороны страны перехватили десять запущенных Ираном баллистических ракет, а также 26 иранских беспилотников.

При этом за все время с начала новой войны США и Израиля с Ираном военные ОАЭ отчитались об успешном перехвате 1540 беспилотников, 278 баллистических и 15 крылатых ракет.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие Общество 7 минут чтения

Ранее западная пресса писала, что иранские баллистические ракеты, модернизированные с помощью разработок из России и Китая, регулярно прорывают ПВО стран-союзников США в Персидском заливе, а атаки дешевых и простых в производстве беспилотников, огромные запасы которых накопил за годы Иран, быстро истощают запасы дорогостоящих ракет-перехватчиков американских военных.

Новый военный конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда ВВС США и Израиля нанесли серию массированных авиаударов по Ирану, жертвами которых стали многие высокопоставленные чиновники и военные, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи.

В ответ Иран начал атаковать военные и нефтяные объекты на территории американских союзников в регионе, а также перекрыл судоходство по Ормузскому проливу, который является одной из ключевых транспортных магистралей для мировой торговли нефтью.