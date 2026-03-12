СМИ спрогнозировали резкий рост доходов российского бюджета

Доходы российского бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть в марте могут почти удвоиться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

По оценке агентства, если цены на нефть сохранятся примерно на текущем уровне, поступления от этого налога могут составить около 590 миллиардов рублей. Для сравнения, в феврале бюджет получил около 300 миллиардов рублей, а в январе — 314 миллиардов.

Рост ожидаемых доходов связан с увеличением мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке. В начале недели фьючерсы на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель. Позднее цена опустилась ниже 100 долларов, однако к четвергу вновь превысила эту отметку. Reuters связывает это с активизацией атак Ирана на нефтяные и транспортные объекты в регионе.

До начала конфликта нефтегазовые доходы российского бюджета, напротив, снижались. По данным Минфина, в феврале они составили 432,3 миллиарда рублей — это на 44% меньше, чем в феврале 2025 года. В январе поступления достигли 393 миллиардов рублей, что также примерно на 50% меньше показателя годичной давности. В декабре нефтегазовые доходы составили 448 миллиардов рублей против 790 миллиардов рублей годом ранее.

После начала конфликта на Ближнем Востоке цена российской нефти, которая используется для расчета налогов, впервые с января 2025 года превысила уровень, заложенный в федеральном бюджете.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что рост нефтяных доходов может частично снизить давление на бюджет. По данным издания, по итогам первых двух месяцев года дефицит федерального бюджета достиг 1,5% ВВП — это рекордный показатель для этого периода. Источники издания также сообщали, что российские власти обсуждают возможность сокращения примерно на 10% так называемых «несущественных» расходов федерального и региональных бюджетов.