Между представителями США, России и Китая в ООН произошел конфликт из-за ядерных намерений Ирана, сообщает Reuters. По его данным, на заседании Совета безопасности ООН Россия и Китай попытались заблокировать обсуждение работы комитета, созданного для надзора и обеспечения соблюдения санкций в отношении Ирана.

Предложение России и Китая было отклонено. Выступая перед Советом, представитель США Майк Уолц обвинил Москву и Пекин в стремлении защитить Тегеран, блокируя работу так называемого «Комитета 1737».

«Все государства-члены Организации Объединенных Наций должны ввести эмбарго на поставки оружия Ирану, запретить передачу и торговлю ракетными технологиями и заморозить соответствующие финансовые активы», — заявил Уолц. Он добавил, что ни Китай, ни Россия не хотят создания функционального санкционного комитета, «потому что они хотят защитить своего партнера, Иран, и продолжать поддерживать сотрудничество в области обороны, которое сейчас запрещено».

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие Общество 7 минут чтения

Постпред США также напомнил, что Иран — единственная страна в мире, которая официально не обладает ядерным оружием, но при этом накапливает обогащенный до 60% уран и запрещает МАГАТЭ доступ к этим запасам.

Представитель России Василий Небензя, в свою очередь, обвинил США и их союзников в разжигании «истерии вокруг предполагаемых планов Ирана по созданию ядерного оружия», которые никогда не подтверждались докладами МАГАТЭ.

«Это было сделано для того, чтобы предпринять очередную военную операцию против Тегерана и обеспечить значительную эскалацию ситуации на Ближнем Востоке и за его пределами», — заявил Небензя.

Представитель Китая Фу Цун назвал позицию Вашингтона «подстрекательством» ядерного кризиса в Иране и добавил, что США «прибегли к вопиющему применению силы против Ирана в ходе переговорного процесса, что сделало дипломатические усилия тщетными». Посол Ирана подчеркнул, что ядерная программа страны всегда носила «исключительно мирный характер».