Девятиклассник открыл стрельбу в российской школе

Ученик одной из школ в Уфе пришел в учебное заведение с травматическим пистолетом и открыл огонь по находящимся в здании людям. Об этом сообщил портал «Уфа онлайн» со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника издания, перед стрельбой якобы был слышен звук, напоминающий взрыв. Издание сообщает о трех пострадавших, однако отмечает, что вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев эти данные отрицает.

Факт нападения подтвердили в местном МВД. Там рассказали, что оно произошло в гимназии №16. Огонь открыл ученик девятого класса. Он несколько раз выстрелил в учителя и троих одноклассников, а также взорвал петарду. Подростка задержала полиция и Росгвардия.

По данным телеграм-канала Baza, открывшего огонь школьника зовут Вадим. Он ранил учителя истории Тимура С. Отмечается, что в соцсетях подросток несколько раз негативно отзывался о преподавателе и, вероятно, целился именно в него. «Осторожно, новости» пишет, что школьник выкладывал в сеть записи с уроков истории и говорил, что «Тимур Венерович совсем с катушек слетел».

Также Baza сообщила, что за день до нападения школьник предупредил о нем соцсетях и выложил песню о стрельбе. Свои действия в школе он записывал на аудио и выкладывал в сеть.

Shot пишет, что Вадим недавно перевелся в гимназию и не мог найти общий язык с одноклассниками. Для нападения он выбрал день, когда в школе должна была проводиться учебная тревога, и выложил в сеть фото с оружием. Ученики одного из классов рассказали телеграм-каналу, что во время нападения учитель велел им забаррикадироваться в классе.

«Осторожно, новости» также выложил запись голосового сообщения Вадима, в котором он рассказывает, как тестировал пневматическое оружие перед нападением. Школьник говорит, что выстрелил себе в ногу «по приколу».

Позже Следственный комитет Башкирии заявил о возбуждении уголовных дел, одно из них — по статье о халатности. По каким статьям возбуждены другие дела и их точное количество, в СК не уточнили.