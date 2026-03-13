Российская кофейня выпустила рекламу коктейлей «из файлов Эпштейна»

Краснодарская кофейня Cotton Cars Café в начале марта выложила ролик, в котором говорится, что сотрудники заведения «следят за новостной повесткой в мире», «внимательно изучили все материалы» из файлов педофила и финансиста Джеффри Эпштейна и нашли там рецепты коктейлей. На это обратила внимание «Афиша Daily».

Так, посетителям кафе предложили попробовать три напитка на основе энергетика Red Bull, которые якобы были обнаружены в опубликованных файлах. Один из них, как говорится в рекламе, «отсылает к тому самому острову, где все происходило», второй — «к тому, что запретный плод сладок», а третий — к конфетам «Взлет».

«Афиша Daily» пишет, что ролик собрал более 500 лайков, сейчас у него более ста тысяч просмотров. По данным издания, в комментариях пользователи выразили недовольство оскорбительным чувством юмора владельца кафе. При этом на момент написания новости комментарии в аккаунте Cotton Cars Café были закрыты.

Тем не менее, в сети появились другие ролики, в которых пользователи осудили такую рекламу. В одном из таких видео пользовательница назвала рекламу «самой тупой». «На эти напитки вас вдохновил остров, на котором пытали и насиловали детей? Какой именно запретный плод из всех файлов Эпштейна, с которыми вы ознакомились, был сладок? Дети?» — задалась вопросом пользовательница инстаграма.

Она также обратила внимание, что в комментариях многие женщины возмутились рекламой, тогда как мужчины приняли ее за шутку. При этом владелец кафе, отметила пользовательница соцсети, отреагировал на возмущение рекламой на своей личной странице в инстаграме и продолжил шутить на тему насилия. Другая пользовательница также записала ролик, в котором высказалась, почему нельзя шутить над файлами Эпштейна.