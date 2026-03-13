Груженый российский танкер заметили дрейфующим без экипажа в Средиземном море

Российский танкер, дрейфующий без экипажа, обнаружили в Средиземном море близ итальянского острова Лампедуза. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил местный телеканал RAI.

По его данным, на борту судна находится 900 тонн дизельного топлива, а также два резервуара со сжиженным природным газом. Телеканала также опубликовал короткое видео. На кадрах видно, как над судном поднимается огненный столб.

Согласно данным сервиса Marinetraffic, который отслеживает маршруты перемещения морских судов по всему миру, к востоку от Лампедузы стоит без движения российский танкер Jupiter. В относительной близости от него, рядом с островом Мальта находится российский арктический газовоз Arctic Metagaz, подвергшийся атаке ранее.

3 марта стало известно о пожаре на борту вышедшего с грузом из порта Мурманска Arctic Metagaz, который в этот момент находился вблизи мальтийских территориальных вод. Позже стало известно, что судно атаковали украинские морские беспилотники, запущенные с побережья Ливии.

В российском министерстве транспорта произошедшее назвали грубейшим нарушением международного морского права и «морским пиратством». Там также обвинили власти стран-членов Евросоюза, при «попустительстве» которых якобы было совершено нападение.

В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также назвала атаку «терактом и военным преступлением», так как она могла повлечь «тяжелые последствия», включая гибель людей и ущерб окружающей среде.