СМИ рассказали о «саморазрушительных» заявлениях Зеленского

На пятом году войны в Украине терпение лидера страны Владимира Зеленского заканчивается, пишет Politico. В последние недели он ужесточил риторику как в отношении своих критиков, так и в отношении западных союзников. Последних Зеленский стал упрекать в том, что их помощь Украине оказывается слишком медленной.
Издание также напомнило, что Зеленский «обменялся колкостями» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и поставил под сомнение подход президента США Дональда Трампа к войне в Украине. Все это говорит о растущем разочаровании в Киеве, поскольку мирные переговоры с Россией при участии США зашли в тупик, а Украина рискует остаться без финансовой поддержки.
При этом окружение Зеленского предупреждает, что его нападки могут оттолкнуть от Киева союзников, от которых зависит финансовая, военная и дипломатическая помощь. Это разочарование, по словам неназванного бывшего советника украинского президента, начинает сказываться на публичных выступлениях Зеленского.
«Это замкнутый круг, который становится саморазрушительным», — считает собеседник Politico. Украинский оппозиционный депутат Николай Княжицкий также связал изменения в публичной риторике Зеленского с давлением на него в ходе переговоров.
«Зеленский понимает, что не может жертвовать национальными интересами и отказываться от восточных регионов страны, как того требует Кремль. Именно поэтому его заявления в общении с западными лидерами стали яснее и прямолинейнее», — считает Княжицкий.
Как отмечает Politico, напряженность в отношениях Зеленского с Европой проявилась, в частности, на прошлой неделе, когда украинский лидер пригрозил передать адрес «определенного лица» украинским военным, чтобы те могли поговорить с ним «на своем языке». Тогда Зеленский не назвал Орбана по имени, однако на него указывали предыдущие высказывания президента о блокировке европейского кредита Украине на 90 миллиардов евро.
Слова Зеленского вызвали критику со стороны Еврокомиссии, которую украинский президент отверг и обвинил Орбана в поддержке Москвы. О недостаточной поддержке Украины он также говорил на экономическом форуме в Давосе в феврале этого года.
Высказывания Зеленского в адрес Трампа также изменились: если после прошлогодней ссоры в Овальном кабинете он старался не злить американского президента, то в последнее время Зеленский неоднократно критиковал Трампа за его давление на Киев вместо москвы, называя такой подход «несправедливым».
По словам бывшего советника Зеленского, смена риторики «не приводит к ощутимым результатам» и может напротив ухудшить положение Киева, поскольку США и некоторые европейские страны смогут использовать резкие реплики Зеленского как аргумент в защиту позиции, что именно Украина, а не Россия чинит препятствия в мирных переговорах.