Зеленский пригрозил военными премьеру европейской страны

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обменялись угрозами из-за прерванных поставок в Европу нефти по трубопроводу «Дружба».

«Мы прорвем нефтяную блокаду. Мы заставим украинцев возобновить поставки», — заявил Орбан, выступая перед Венгерской торгово-промышленной палатой. Кроме того, он опубликовал фрагмент этого выступления на своей странице в соцсети X.

Позже Зеленский ответил на это заявление. «Они [русские] нас убивают, а мы должны давать бедняге Орбану нефть, потому что без нее он не выиграет выборы», — сказал он.

При этом украинский президент добавил, что его страна готова отремонтировать поврежденный трубопровод, если Орбан снимет вето на выдачу Киеву кредита Евросоюзом на 90 миллиардов долларов.

«Мы надеемся, что некий человек в ЕС перестанет блокировать 90 миллиардов… и у украинских солдат будет оружие. В противном случае мы передадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, нашим ребятам. Пусть позвонят ему, поговорят с ним на своем языке», — заявил Зеленский.

Ранее, кроме Венгрии, возобновить поставки российской нефти по «Дружбе» требовала Словакия. Киев отвечал, что трубопровод поврежден в результате боевых действий, однако Орбан ему не поверил.

Как писали западные СМИ, Орбану, находящемуся «в самом разгаре» предвыборной кампании, критически важно добиться возобновления поставок. Как сообщалось, он готов снять вето на выдачу Украине многомиллиардного европейского кредита, если Киев допустит европейских инспекторов, чтобы проверить состояние трубопровода.