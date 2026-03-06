EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Зеленский пригрозил военными премьеру европейской страны

2 минуты чтения 07:15

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обменялись угрозами из-за прерванных поставок в Европу нефти по трубопроводу «Дружба».

«Мы прорвем нефтяную блокаду. Мы заставим украинцев возобновить поставки», — заявил Орбан, выступая перед Венгерской торгово-промышленной палатой. Кроме того, он опубликовал фрагмент этого выступления на своей странице в соцсети X.

Позже Зеленский ответил на это заявление. «Они [русские] нас убивают, а мы должны давать бедняге Орбану нефть, потому что без нее он не выиграет выборы», — сказал он.

При этом украинский президент добавил, что его страна готова отремонтировать поврежденный трубопровод, если Орбан снимет вето на выдачу Киеву кредита Евросоюзом на 90 миллиардов долларов.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

«Мы надеемся, что некий человек в ЕС перестанет блокировать 90 миллиардов… и у украинских солдат будет оружие. В противном случае мы передадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, нашим ребятам. Пусть позвонят ему, поговорят с ним на своем языке», — заявил Зеленский.

Ранее, кроме Венгрии, возобновить поставки российской нефти по «Дружбе» требовала Словакия. Киев отвечал, что трубопровод поврежден в результате боевых действий, однако Орбан ему не поверил.

Как писали западные СМИ, Орбану, находящемуся «в самом разгаре» предвыборной кампании, критически важно добиться возобновления поставок. Как сообщалось, он готов снять вето на выдачу Украине многомиллиардного европейского кредита, если Киев допустит европейских инспекторов, чтобы проверить состояние трубопровода.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок