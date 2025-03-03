СМИ: после ссоры Трампа с Зеленским США ускорили подготовку его встречи с Путиным

После публичной перепалки, которая случилась в Овальном кабинете Белого дома между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Венсом и украинским президентом Владимиром Зеленским, американская администрация ускорила подготовку встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники. При этом телеканал, ссылаясь на неназванных дипломатических экспертов, пишет, что сама ссора могла быть ловушкой, которую Трамп поставил Зеленскому, чтобы добиться его отставки.

По данным CNN, уже ведется подготовка ко второму раунду российско-американских переговоров, которые начались 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. США тогда представлял, в частности, глава Госдепартамента Марко Рубио, а Россию — министр иностранных дел Сергей Лавров. Как сообщает телеканал, новая встреча, вероятно, также пройдет в одной из стран Персидского залива.

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Уполномоченный Владимира Путина по внешнеэкономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сказал CNN, что список вопросов, которые будут затронуты на будущей встрече, будет «включать в себя определенные энергетические» сделки, но не раскрыл никаких подробностей.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что именно Дмитриев стал автором стратегии Кремля на переговорах с США. По данным агентства, он убедил Путина убедил Путина, что переговоры надо вести, апеллируя к бизнес-интересам Трампа.

В результате Дмитриев получил от Кремля «важное задание» заинтересовать Трампа и его ближайших соратников, таких как миллиардер Илон Маск, перспективой крупных бизнес-сделок с Россией, а затем использовать эту заинтересованность для заключения более выгодного для Москвы соглашения по Украине.