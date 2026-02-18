EN
СМИ: переговоры между Россией и Украиной «зашли в тупик» из-за Мединского

2 минуты чтения 07:32 | Обновлено: 09:18

Переговоры между Россией и Украиной в Женеве «зашли в тупик». Причиной стала позиция, которую на них заявил глава российской делегации и помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Об этом со ссылкой на два осведомленных источника пишет журналист Axios Барак Равид.

Он не сообщил о том, что именно Мединский сказал представителям Украины. Ранее о напряженном характере переговоров сообщали и российские СМИ. По их данным, состоявшаяся 17 февраля встреча длилась шесть часов.

Возвращение Мединского к роли главы делегации России на мирных переговорах зарубежные СМИ связали с понижением их статуса. Чиновник уже возглавлял перегорные группы Москвы в 2022 и 2025 годах — украинская сторона критиковала его стиль поведения во время встреч.

Так, СМИ писали о том, что Мединский во время встреч по обсуждению способов завершения конфликта зачитывал украинской стороне «исторические справки». Позже, когда делегации России и Украины встречались в ОАЭ без Мединского, глава МИД Украины Андрей Сибига отмечал, что Москва отнеслась к ним серьезно и отказалась от «псевдоисторических лекций».

Поведение Мединского во время переговоров прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Политик отметил, что помощник Путина похож по поведению на своего начальника — они оба любят «философствовать» об исторических причинах конфликта. «У нас нет времени на это дерьмо. Поэтому мы должны принять решение и должны закончить войну», — прокомментировал свое отношение к этой позиции Зеленский.

Также СМИ сообщают, что согласия нет и внутри украинской делегации в Женеве — часть переговорщиков считает, что мирное соглашение с Россией нужно заключить как можно скорее. Другая же выступает за продолжение переговоров и настаивает на том, что спешка в заключении договора избыточна. Сам Зеленский балансирует между этими позициями и имеет собственный взгляд на вопрос о мирном соглашении.

