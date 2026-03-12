В Госдуме перестал ловить Max

В Государственной думе перестал работать национальный мессенджер Max, сообщил в своем телеграм-канале зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин.

Он рассказал, что в здании, где заседает нижняя палата российского парламента, сегодня, 12 марта, перестал работать Wi-Fi, причем как гостевой, так и внутренний, подключиться к которому можно только зная пароль.

«Всецело одобряю: депутаты должны быть едины с народом. Когда “Единая Россия” своей политикой удушения (или “охлаждения”) добьет канализацию, туалеты в Думе тоже надо будет отключить», — заявил Делягин.

Отдельно он отметил, что в здании Госдумы не работает мессенджер Max, который, как говорила в рекламном ролике певица Инстасамка, «ловит даже на парковке».

«У #инстасамка , #валякарнавал и всяких #берунапарковке работает, а в Госдуме — нет. Даешь цифровой детокс и свободу от дурных новостей! No news is best news! парламент и народ едины — это и есть истинная демократия», — сыронизировал депутат.

Мессенджер Max запустили весной 2025 года, а уже летом приложение начали агрессивно рекламировать российские знаменитости, в частности, Инстасамка, музыкант Егор Крид, певица Валя Карнавал, а также комик Денис Дорохов.

Помимо этого, власти начали навязывать соцсеть россиянам. Туда, в частности, обязали перевести все домовые чаты, а недавно глава Минпросвещения Сергей Кравцов отчитался Владимиру Путину о том, что все школы перешли на национальный мессенджер. Также приложение приравняли в паспорту: с помощью него теперь можно подтверждать возраст при покупке алкоголя и сигарет.

Также Max, который в рекламе позиционировали как наиболее защищенный, не раз обвиняли в наличии «дыр» в системе безопасности, а также шпионских функциях. Продвижение мессенджера происходит на фоне замедления и блокировки других сервисов, таких как Telegram и WhatsApp.

5 марта жители Москвы начали жаловаться на массовые перебои в работе мобильного интернета. Только на следующий день сотовые операторы прокомментировали происходящее. Так, представители Т-мобайла заявили, что отключения «могут быть вызваны мерами безопасности», на которые операторы повлиять не могут.