Названы лучшие города планеты

2 минуты чтения 12:48 | Обновлено: 13:40
Журнал Time Out совместно с компанией Intrepid Travel опросил более 24 тысяч человек по всему миру, чтобы составить рейтинг лучших городов планеты в этом году. В список вошли 50 городов, а результаты опроса местных жителей объединили с голосами более чем ста экспертов журнала.

В предисловии к рейтингу отмечается, что журнал публикует его в 10-й раз. В него вошли как крупные мегаполисы, так и небольшие города, а составители списка учитывали как факторы, которые делают тот или иной город удачным выбором для путешествий, так и то, что помогает почувствовать себя как дома.

Так, на первом месте в этом году оказался австралийский Мельбурн. «Самые крутые улицы и районы Мельбурна полны сокровищ: от независимых кинотеатров и баров на крышах до магазинов виниловых пластинок и необычных галерей», — говорится в описании города. Отмечается, что в отдельных рейтингах Мельбурн попал на третьем месте среди лучших городов для зумеров. 94% местных жителей оказались довольны гастрономическим разнообразием города, 92% одобрили его художественную и культурную жизнь, а 77% рекомендовали его ночную жизнь. 

На втором месте расположился Шанхай, который показал высокие результаты в плане доступности: 88% местных жителей согласны с тем, что питаться в ресторанах недорого, а 90% говорят то же самое о кафе и походе в кино. Также город оказался одним из самых удобных для велосипедистов.

Тройку лучших городов замыкает Эдинбург. Его местные жители оценили прежде всего удобство для пеших прогулок, еду, зеленые зоны и культуру. В топ-5 попали также Лондон и Нью-Йорк. Далее идут Кейптаун, Мехико, Бангкок, Сеул и Токио. Во второй десятке оказались Цюрих, Рио-де-Жанейро, Копенгаген, Сан-Паулу, Гонконг, Краков, Порту, Гвадалахара, Мадрид и Валенсия. Российских городов в списке нет.

Фото:Мельбурн. Unsplash

