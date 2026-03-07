EN
Криминал

Мать застрелила детей и покончила с собой после развода с мужем

2 минуты чтения 19:16 | Обновлено: 19:18

Жительница штата Арканзас в США Черити Беллис застрелила своих шестилетних детей и покончила жизнь самоубийством на следующий день после развода с супругом. Об этом со ссылкой на результаты вскрытия сообщил Офис шерифа округа Себасчан, пишет People.

Тела 40-летней Черити и ее шестилетних близнецов были найдены в их доме в городе Бонанса утром 3 декабря 2025 года. За день до этого женщина развелась с Рендаллом Беллисом, с которым состояла в браке с 2015 года.

Согласно судебным документам, супруги перестали жить вместе еще в феврале 2025 года. Спустя месяц Черити подала на развод и просила суд обеспечить ей полную опеку над двумя детьми и выдать охранный ордер, поскольку она подвергалась домашнему насилию со стороны Рендалла.

В октябре того же года мужчина признал себя виновным в нанесении тяжких побоев Черити. Тогда суд приговорил его к году условно и штрафу в размере 1500 долларов. Кроме того, ему запретили контактировать с Черити и членами ее семьи.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

2 декабря в суде состоялось последнее заседание по делу о расторжении брака между супругами. «По итогам слушания госпоже Билис было предписано начать совместную опеку над детьми со своим бывшим мужем», — говорится в пресс-релизе Офис шерифа.

Сообщается, что в тот же вечер Беллис вернулась домой, отключила систему безопасности дома с помощью своего смартфона, а затем закрыла все окна и двери. Утром 3 декабря полиция получила тревожный вызов и, приехав в дом Беллис, обнаружила ее мертвой. В доме также нашли тела двух ее шестилетних детей. Отмечается, что у всех троих были огнестрельные ранения.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Расследование дела показало, что в ночь убийства супруг Черити не находился в ее доме. Это подтвердило отсутствие его машины вблизи дома, а также факт того, что его телефоны не подключались ни к одной из сотовых вышек, расположенных рядом с местом преступления.

Вскрытие тел Черити и ее детей показало, что она застрелила близнецов, а затем покончила жизнь самоубийством.

«Изучение стенограмм показаний миссис Билис по делу о разводе/опеке и окончательного слушания по делу 2 декабря 2025 года показало, что она хотела примириться со своим бывшим мужем, но этого не произошло», — говорится в заявлении Офиса шерифа.

Там также подчеркнули, что расследование продолжается, однако Офис шерифа пока «не обнаружил никаких доказательств, которые бы опровергли результаты вскрытия».

