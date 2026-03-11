EN
Экономика

Иран пригрозил довести цены на нефть до исторического максимума

2 минуты чтения 18:48

Цены на нефть могут вырасти до 200 долларов за баррель, если Израиль и США не прекратят войну против Ирана, заявил представитель военного командования исламской республики Эбрагим Зольфакари. Его слова передало агентство Reuters.

«Приготовьтесь к тому, что цена на нефть составит 200 долларов за баррель, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали», — пригрозил военный.

После того, как атаке подвергся банк в Тегеране, Зольфакари пригрозил противникам ударами по «экономическим центрам» и банкам в регионе, связанным с США и Израилем. Он посоветовал жителям ближневосточных стран держаться в километре от таких объектов.

Война США и Израиля против Ирана идет вторую неделю, при этом, как отметило Reuters, исламская республика продемонстрировала, что способна наносить ответные удары и создавать угрозы для поставок энергии.

Одним из ключевых факторов напряженности остается ситуация в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировой торговли нефтью. Сейчас судоходство в этом районе фактически блокировано — это крупнейшее нарушение поставок энергоресурсов со времен нефтяных кризисов 1970-х годов.

На фоне эскалации цены на нефть кратковременно поднимались почти до 120 долларов за баррель, однако затем снизились до 83 долларов и закрепились на уровне 90 долларов, поскольку инвесторы рассчитывают на возможное быстрое завершение войны, пояснили журналисты.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal сообщила, что цена на нефть марки Brent может вырасти до 215 долларов за баррель — что станет историческим максимумом. Издание отмечает, что предыдущий абсолютный рекорд был установлен в июле 2008 года. Тогда стоимость нефти превысила 145 долларов за баррель на фоне мирового энергетического кризиса.

