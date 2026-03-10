Цена на нефть рухнула

Нефть марки Brent упала сразу более чем на 15%. Теперь она торгуется в диапазоне 83 доллара за баррель. В моменте стоимость нефти опускалась ниже 82 долларов, сообщает Reuters.

Снижение цен на энергоресурсы началось сразу после того, как президент США Дональда Трамп анонсировал прекращение военного конфликта в Иране. Хотя еще в понедельник стоимость нефти доходила до 119 долларов за баррель.

При этом главный аналитик Wood Mackenzie Саймон Флауэрс считает, что некоторое время цена нефть еще будет держаться высоких показателей. Даже если война закончится в ближайшее время, ее поставки быстро не восстановятся.

«Когда конфликт завершится, быстро раскрутить всю цепочку поставок не получится. Запасы нефтепродуктов, хранящиеся на НПЗ или в портах, можно довольно быстро отправить на судах. Но если скважины будут остановлены на длительный срок, то восстановление добычи до полного объема может занять недели или даже месяцы», — заявил Флауэрс в разговоре с Reuters.

В свою очередь, консалтинговая компания Rapidan Energy опубликовала результаты анализа. В нем говорится, что война США и Израиля против Ирана привела к крупнейшему в истории нарушению поставок нефти.

По оценке аналитиков, с начала конфликта около 20% мировых поставок нефти остаются недоступными для рынка. Основной причиной перебоев стало закрытие Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Накануне Трамп позвонил Владимиру Путину. Их разговор длился около часа, после чего глава Белого дома сообщил, что США могут снять санкции с некоторых стран, чья нефть находилась под экономическим запретом.