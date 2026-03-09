Цены на нефть резко взлетели

Стоимость одного барреля нефти марки Brent резко взлетела на торгах 9 марта. По данным платформы Investing.com, на момент публикации новости баррель нефти Brent уже стоит больше 115 долларов.

По сравнению с показателями предыдущего дня торгов, 6 марта, цена барреля Brent выросла более чем на 25%. Последний раз такой уровень цен фиксировался в конце июня 2022 года.

РБК отмечает, что цены на нефть выросли с начала марта уже более чем на 50% из-за реакции рынка на фактическое закрытие Ормузского пролива для хождения судов из-за начала конфликта между США, Израилем и Ираном 28 февраля.

Во время торгов цена кратковременно превышала отметку в 116 долларов за баррель, достигая 116,82 доллара. Затем она снизилась, но баррель марки Brent все еще стоит больше 115 долларов. РБК со ссылкой на мнение инвестиционного стратега банка ВТБ Алексея Михеева пишет, что резкий рост цен может быть связан с событиями последних дней прошлой недели.

Эксперт отмечает, что представители Белого дома заявили, что не планируют использовать национальный стратегический нефтяной резерв, чтобы установить контроль над изменением цен. Одновременно повышается вероятность риска длительной блокировки Ормузского пролива.

На фоне роста мировых цен на нефть российская марка Urals впервые начала продаваться с наценкой по отношению Brent, она составляет от двух до четырех долларов. Причина — дефицит нефти в Индии, которая снова начала покупать российские энергоресурсы, которые находятся на танкерах, уже отплывших из портов.

Ранее США официально разрешили Индии покупать российскую нефть на протяжении 30 дней. Исключение из санкционного режима распространяется только на нефть, которая погружена на танкер, уже находящийся в море.