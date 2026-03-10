EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ рассказали о желании США ослабить санкции против России

2 минуты чтения 07:33

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабить ограничения, введенные против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

По данным агентства, в Белом доме ведутся обсуждения конкретных мер — от масштабного смягчения санкционного режима до точечных решений, которые позволят отдельным странам покупать российскую нефть, не опасаясь мер со стороны Вашингтона.

Ранее США уже смягчили санкции против России, позволив Индии закупать российскую нефть в течение 30 дней. Однако эта мера имела ряд дополнительных ограничений — покупать можно только энергоресурсы, уже загружены на танкеры, которые находятся в море.

Обсуждение возможного ослабления санкций против России в США началось из-за последствий конфликта с Ираном — из-за закрытия Ормузского пролива в мире начались масштабные перебои с поставками нефти. Они привели к резкому росту цен на этот энергоресурс, одновременно также растет и стоимость газа, а также угля.

Журналисты CNN со ссылкой на анонимные источники отмечают, что резкий рост цен на нефть вызвал панику в Белом доме. Советники Трампа не ожидали, что ее стоимость увеличится настолько сильно. При этом, как отмечает издание, обещание снизить цены на бензин является ключевым пунктом программы Республиканской партии перед выборами, которые состоятся в ноябре 2026 года.

В материале отмечается, что сейчас в Вашингтоне приступили к срочной разработке новых мер реагирования, предложения по их реализации, по информации источников, должны были оказаться у Трампа 9 марта. Reuters также упоминало это дату, отмечая, что уже 9 марта США могут объявить о смягчении санкций против России. На момент публикации новости такого заявления органы власти страны и Трамп не сделали.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву