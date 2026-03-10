СМИ рассказали о желании США ослабить санкции против России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабить ограничения, введенные против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники.

По данным агентства, в Белом доме ведутся обсуждения конкретных мер — от масштабного смягчения санкционного режима до точечных решений, которые позволят отдельным странам покупать российскую нефть, не опасаясь мер со стороны Вашингтона.

Ранее США уже смягчили санкции против России, позволив Индии закупать российскую нефть в течение 30 дней. Однако эта мера имела ряд дополнительных ограничений — покупать можно только энергоресурсы, уже загружены на танкеры, которые находятся в море.

Обсуждение возможного ослабления санкций против России в США началось из-за последствий конфликта с Ираном — из-за закрытия Ормузского пролива в мире начались масштабные перебои с поставками нефти. Они привели к резкому росту цен на этот энергоресурс, одновременно также растет и стоимость газа, а также угля.

Журналисты CNN со ссылкой на анонимные источники отмечают, что резкий рост цен на нефть вызвал панику в Белом доме. Советники Трампа не ожидали, что ее стоимость увеличится настолько сильно. При этом, как отмечает издание, обещание снизить цены на бензин является ключевым пунктом программы Республиканской партии перед выборами, которые состоятся в ноябре 2026 года.

В материале отмечается, что сейчас в Вашингтоне приступили к срочной разработке новых мер реагирования, предложения по их реализации, по информации источников, должны были оказаться у Трампа 9 марта. Reuters также упоминало это дату, отмечая, что уже 9 марта США могут объявить о смягчении санкций против России. На момент публикации новости такого заявления органы власти страны и Трамп не сделали.