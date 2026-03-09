Цены на уголь и газ взлетели вслед за нефтью

Вслед за резким подорожанием нефти до уровней конца июня 2022 года 9 марта начали расти и цены на другие ресурсы. Об этом пишет Bloomberg.

Стоимость фьючерса на уголь Newcastle подскочила на 9,3% и достигла 150 долларов за тонну. Стоимость угля вернулась к таким показателям впервые с ноября 2024 года, отмечает агентство.

Резко растут цены и на газ. Особенно заметен рост в Европе, в понедельник фьючерсы выросли в стоимости сразу на 30%. При этом на прошлой неделе также наблюдался рост цен.

Европейский рынок находится в уязвимом положении, поскольку страны Европы вошли в весенний период с крайне низкими запасами сжиженного природного газа (СПГ). Теперь им придется восполнять объем и заполнять свои хранилища в условиях конкуренции с азиатскими игроками за ограниченные объемы поставки газа из-за закрытия Ормузского пролива.

Стратег по энергетике в Rabobank Флоренс Шмит считает, что перебои с поставками продлятся не менее трех месяцев. Она отметила, что рынок уже начал осознавать, что сложности с поставками, вероятно, не закончатся в ближайшее время.

Ранее СМИ отмечали, что энергетический кризис в Европе фактически уже начался — с 27 февраля по 5 марта цены на газ в этом регионе выросли на 53%. Ситуация усугубляется ударами Ирана по объектам в странах Ближнего Востока. Так, из-за них Катар был вынужден остановить производство СПГ на крупном заводе в Рас-Лаффане.

Доля СПГ из стран Ближнего Востока в общем объеме поставок этого товара в Европу невелика, однако сейчас страны континента вступили в борьбу с покупателями из других стран, которые хотят купить дефицитный энергоноситель.

Одновременно страны ЕС столкнулись с угрозой Владимира Путина полностью прекратить поставки газа в Европу в ближайшее время. Россия планирует сделать это досрочно до начала действия новых ограничений на импорт российских энергоносителей.