Криминал

Россиянин выстрелил в сердце партнерши 8 марта

2 минуты чтения 13:51

В городе Орск мужчина выстрелил в свою партнершу из пневматической винтовки. Пуля попала в область сердца, но женщину удалось спасти. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Оренбургской области.

По версии следствия, инцидент произошел во время ссоры. Мужчина 1988 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял пневматическую винтовку Baikal калибра 4,5 миллиметра и выстрелил в свою сожительницу. Пуля попала в переднюю часть грудной клетки, где расположены жизненно важные органы. Медики квалифицировали полученные травмы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Пострадавшую доставили в хирургическое отделение городской больницы Орска. Сообщается, что хирург Игорь Казарин извлек пулю из сердца, остановил кровотечение и восстановил поврежденные ткани. После операции женщину перевели в отделение реанимации, где за ее состоянием продолжают наблюдать врачи. Сейчас оно оценивается как стабильное. В больнице сообщили, что самый опасный этап уже позади, а впереди у пациентки этап восстановления.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

Стрелявшего в свою партнершу мужчину арестовали. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По данным суда, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и имеет непогашенную судимость. Следствие считает, что, находясь на свободе, он может оказывать давление на потерпевшую или попытаться скрыть доказательства.

В конце февраля жительница города Ессентуки в Ставропольском крае попала в больницу с переломом пяти ребер. Как выяснилось, травмы ей нанес бывший партнер, который пригласил ее в гости и попытался восстановить отношения. Однако, получив отказ, он не смог сдержать свой гнев.

