Россиянин пытался помириться с бывшей партнершей и сломал ей пять ребер

Жительница Ессентуков в Ставропольском крае оказалась в больнице после избиения бывшим партнером. Он сломал ей пять ребер, пишет региональное управление МВД.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания? Мир 12 минут чтения

Она встретила мужчину, затем он пригласил ее к себе в гости. Во время употребления алкоголя 49-летний подозреваемый предложил ей восстановить отношения, но получил отказ.

Это спровоцировало конфликт, который перерос в избиение женщины. Мужчина несколько раз ударил ее по телу и лицу. Медицинская экспертиза показала, что здоровью 52-летней потерпевшей нанесен ущерб средней тяжести.

Сообщение об инциденте полиция получила после того, как женщина обратилась в больницу. Мужчину задержали, он дал признательные показания. Силовики возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК).

Ранее управление Следственного комитета (СК) по Москве отчиталось об инциденте, во время которого подвергшаяся нападению со стороны партнера женщина выпрыгнула со второго этажа, чтобы спастись.

По версии следствия, мужчина избил ее до потери сознания 11 октября 2025 года, на следующий день пострадавшая обратилась за помощью к врачам, у нее диагностировали сотрясение мозга.

После этого мужчина уговорил ее вернуться в квартиру, снова избил и начал применять сексуализированное насилие, в том числе с применением блендера. Он занимался этим около двух дней, угрожая своей жертве убийством.



Силовики задержали мужчину, ему предъявили обвинения сразу по пяти статьям УК — изнасилование, насильственные действия сексуального характера, незаконное лишение свободы, угроза убийством и истязание. «Московский комсомолец» утверждает, что подозреваемый работал дальнобойщиком и переехал в квартиру учительницы математики в августе. Журналисты отмечают, что он напал на нее, когда женщина обвинила его в измене.