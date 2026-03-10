Глыба льда убила сотрудницу ВШЭ в Москве

Глыба льда упала на 68-летнюю женщину, когда она шла по тротуару. Прибывшие на место врачи пытались спасти ее, но безуспешно. Как отмечает канал, женщина скончалась на месте от полученных травм, сообщает телеграм-канал 112.

Как отмечает канал, инцидент произошел на Мясницкой улице, в центре Москвы. Там же расположен один из корпусов университета Высшей школы экономики (ВШЭ), в котором находится факультет городского и регионального развития.

«Там лежит тело женщины, закрытое пленкой. Рядом стоит скорая помощь, а вокруг лежат глыбы льда. Дворник сказал, что ее убило льдиной», — рассказали очевидцы.

Позже стало известно, что погибшая была сотрудницей ВШЭ. Эту информацию корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе университета: «Подтверждаем информацию о данной трагедии». По данным «Московского комсомольца», 68-летняя женщина была награждена почетной грамотой ВШЭ и благодарностью министра экономического развития и торговли.

Как пишет телеграм-канал Mash, глыба льда упала с одной из крыш московского вуза, вероятно, с крыши Научно-Исследовательского университета. По факту случившегося начата доследственная проверка. По предварительной информации, эксплуатацией здания, в том числе очисткой кровли, занималась коммерческая организация, которую наняла администрация ВШЭ.

В конце января в Москве во время чистки кровли дома на улице Хавская кусок льда отвалился и убил женщину, проходившую внизу. По данным столичной прокуратуры, расследование произошедшего взял под свой контроль Симоновский межрайонный прокурор Алексей Степанов. Было возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК).