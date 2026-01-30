EN
Сосулька убила женщину в Москве

2 минуты чтения 15:19

Во время чистки кровли дома на улице Хавская в Москве упавший кусок льда убил женщину, проходившую внизу. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

В нем уточняется, что расследование произошедшего взял под свой контроль Симоновский межрайонный прокурор Алексей Степанов, который лично прибыл на место гибели женщины и координирует работу правоохранителей.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.

В тот же день в Пензе, также из-за упавшей с крыши дома глыбы льда, погибла женщина. Об этом в собственном телеграм-канале сообщил мэр города Олег Денисов.

«Многоквартирный дом обслуживает управляющая компания ООО «УК-Единство». Случай обязательно разберут и дадут правовую оценку действиям работников управляющей организации сотрудники компетентных органов. Виновные не должны остаться безнаказанными!» — написал он.

Мэр также добавил, что городская администрация неоднократно предупреждала собственников зданий, руководителей ТСЖ, ЖСК и УК о необходимости своевременной очистки крыш и карнизов от снега и ледяных образований.

«Поручил ужесточить контроль, во всех районах города пройдут дополнительные проверки. Тех, кто и в этот раз не услышит – привлекать к административной ответственности», — предупредил Денисов. При этом он подчеркнул, что безопасность жителей города может обеспечить только «добросовестное отношение к своим обязанностям».

Горящие новости
