В Кремле ответили на вопрос о конце света

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос пропагандиста Павла Зарубина о конце света. Этот фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовали «Вести».

Журналист спросил у пресс-секретаря Владимира Путина: «В каком мире мы сейчас живем? И жизнеспособен ли этот мир? Учитывая, что творится в других частях света, охватывая все новые и новые регионы».

Песков на это ответил: «В истории человечества еще не то творилось. Мы с вами тогда не жили, поэтому нам кажется, что сейчас конец света». При этом он отметил, что в мире произошла «существенная дестабилизация» и теперь наступают экономические и политические последствия от большого количества региональных конфликтов и проблем.

Также представитель Кремля заявил, что мир лишился того, что называлось международным правом. «Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет. А какое право пришло на место международного, честно говоря, вряд ли кто-то сейчас сможет сформулировать», — сказал Песков.

Как ранее писало The Independent со ссылкой на работу ученых из канадского Университета Британской Колумбии, все больше людей начинают верить в неизбежный «конец света», который произойдет еще при их жизни. Если раньше вера в апокалипсис считалась маргинальной идеей, то сейчас она, вероятно, постепенно становится частью нормальных взглядов, отмечали журналисты.

В ходе исследования ученые опросили более 3,4 тысячи человек в США и Канаде. Треть респондентов из США рассказали им, что верят в «конец света», который смогут увидеть собственными глазами.