Общество

Люди поверили в грядущий апокалипсис

2 минуты чтения 18:42

Все больше людей начинают верить в неизбежный «конец света», который произойдет еще при их жизни. Об этом со ссылкой на работу ученых из канадского Университета Британской Колумбии пишет The Independent.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Журналисты отмечают, что ранее вера в апокалипсис считалась маргинальной идеей, однако сейчас она, вероятно, постепенно становится частью нормальных взглядов. Авторы считают, что это может быть связано с распространением новостей о климатической нестабильности, геополитической напряженности и стремительным развитием искусственного интеллекта.

В ходе исследования ученые опросили более 3,4 тысяч человек в США и Канаде. Треть респондентов из США рассказали им, что верят в «конец света», который смогут увидеть собственными глазами. 

Представление о том, как он будет выглядеть, у участников опроса отличается — ученые считают, что это зависит от собственной интерпретации основных глобальных угроз, которая имеется у каждого человека. 

Исследователи разработали собственные критерии измерения представлений об апокалипсисе, выделив пять ключевых элементов, которые определяют мышление и представление людей по этой теме.

Среди них оказались воспринимаемая близость апокалипсиса, ответ на вопрос том, будут ли причиной «конца света» действия человека, приведет ли к апокалипсису вмешательство сверхъестественных сил. Также ученые исследовали, верят ли люди в положительное окончание возможного апокалипсиса, а также спрашивали респондентов об их мнении о возможности человека оказывать влияние на процессы, которые будут происходить при «конце света».

Вера в апокалипсис оказалась способна побудить людей совершать определенные действия, которые отличаются в зависимости от того, как именно сценарий апокалипсиса воспринимается человеком, отмечает The Independent. 

Так, убежденные в том, что человечество само ускоряет свою гибель, оказались более склонны поддерживать радикальные меры чем те, кто уверен, что причиной «конца света» станет вмешательство сверхъестественных сил.

