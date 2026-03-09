EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ предсказали ценам на нефть беспрецедентный рост

2 минуты чтения 14:04 | Обновлено: 15:03

Цена на нефть марки Brent может достигнуть 215 долларов за баррель, что станет историческим рекордом. Такой прогноз опубликовала американская газета The Wall Street Journal. Издание напоминает, что предыдущий абсолютный рекорд цен на нефть был установлен в июле 2008 года, когда цена за баррель превысила 145 долларов.

В публикации уточняется, что такой сценарий возможен при условии, что Ормузский пролив будет по-прежнему закрыт для прохода. Эта водная магистраль является одной из ключевых в мировой нефтяной торговле. После начала новой военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран атаковал несколько грузовых судов в проливе и пообещал «сжигать всех», кто попытается там пройти.

В ночь на 9 марта цена на нефть марки Brent поднялась до максимума с лета 2020 года. В моменте цена на майские фьючерсы превышала 119 долларов за баррель. Позже началась коррекция и цена откатилась до уровня в 107-108 долларов. На фоне взлета нефтяных цен серьезное падение показали фондовые индексы стран Азии.

Как писало агентство Reuters, росту нефтяных цен способствует неопределенность в плане завершения широкомасштабных боевых действий на Ближнем Востоке. Накануне Иран объявил об избрании верховным лидером страны аятоллы Моджтаба Хаменени — сына предыдущего иранского верховного лидера Али Хаменеи, погибшего в результате американского авиаудара.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на объявление нового иранского лидера, заявив, что он недоволен. Он назвал сына Али Хаменеи «легковесом» и пригрозил «не принять» во главе Ирана человека, который продолжит антиамериканскую политику прежних властей.

В свою очередь, Владимир Путин, который называл смерть Хаменеи-старшего «циничным убийством», официально поздравил его преемника на посту верховного лидера Ирана. У России есть договор о стратегическом партнерстве с властями этой страны и, как утверждала западная пресса, Москва передала Тегерану координаты американских военных объектов в Персидском заливе для нанесения ударов. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву