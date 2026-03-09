СМИ предсказали ценам на нефть беспрецедентный рост

Цена на нефть марки Brent может достигнуть 215 долларов за баррель, что станет историческим рекордом. Такой прогноз опубликовала американская газета The Wall Street Journal. Издание напоминает, что предыдущий абсолютный рекорд цен на нефть был установлен в июле 2008 года, когда цена за баррель превысила 145 долларов.

В публикации уточняется, что такой сценарий возможен при условии, что Ормузский пролив будет по-прежнему закрыт для прохода. Эта водная магистраль является одной из ключевых в мировой нефтяной торговле. После начала новой военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран атаковал несколько грузовых судов в проливе и пообещал «сжигать всех», кто попытается там пройти.

В ночь на 9 марта цена на нефть марки Brent поднялась до максимума с лета 2020 года. В моменте цена на майские фьючерсы превышала 119 долларов за баррель. Позже началась коррекция и цена откатилась до уровня в 107-108 долларов. На фоне взлета нефтяных цен серьезное падение показали фондовые индексы стран Азии.

Как писало агентство Reuters, росту нефтяных цен способствует неопределенность в плане завершения широкомасштабных боевых действий на Ближнем Востоке. Накануне Иран объявил об избрании верховным лидером страны аятоллы Моджтаба Хаменени — сына предыдущего иранского верховного лидера Али Хаменеи, погибшего в результате американского авиаудара.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на объявление нового иранского лидера, заявив, что он недоволен. Он назвал сына Али Хаменеи «легковесом» и пригрозил «не принять» во главе Ирана человека, который продолжит антиамериканскую политику прежних властей.

В свою очередь, Владимир Путин, который называл смерть Хаменеи-старшего «циничным убийством», официально поздравил его преемника на посту верховного лидера Ирана. У России есть договор о стратегическом партнерстве с властями этой страны и, как утверждала западная пресса, Москва передала Тегерану координаты американских военных объектов в Персидском заливе для нанесения ударов.