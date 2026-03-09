Азиатские рынки обвалились на фоне взлета цен на нефть

Фондовые рынки Азии показали серьезное падение на фоне резкого роста мировых цен на нефть, которое аналитики связывают с продолжающейся войной на Ближнем Востоке, сообщает РБК.

По данным издания, японский биржевой индекс Nikkei 225 по итогам торгов 9 марта упал на 5,24%, снизившись до отметки в 52 707,5 пункта. В свою очередь, южнокорейский индекс KOSPI рухнул на 5,96%, составив 5251,87 пункта. Также примерно на 2% упал гонконгский индекс Hang Seng.

Издание отмечает, что падение азиатских рынков происходит на фоне взлета нефтяных цен. Так, в ночь на 9 марта цена барреля нефти марки Brent составила 100 долларов, а к утру стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в мае на лондонской бирже ICE выросла до 119,5 доллара за баррель, что стало рекордом с 17 июня 2022 года.

К началу дня на нефтяном рынке началась коррекция и цена барреля Brent снизилась до уровня в 107-108 долларов за баррель.

В свою очередь, агентство Reuters пишет, что падение азиатских рынков связано с вызванным резким ростом цен на нефть инфляционным шоком, который угрожает повышением стоимости жизни и процентных ставок по всему миру.

При этом продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке делают крайне опасным проход танкеров по Ормузскому проливу, который является одним из основных маршрутов нефтяной торговли в мире. В этой ситуации, говорится в публикации, инвесторы готовятся к длительному периоду повышения цен на энергоносители.

По словам руководителя отдела глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets Хелимы Крофт, ситуация усугубляется тем, что в нынешнем конфликте между США и Ираном нет четкого определения победы, а значит трудно предсказать сколько он еще может продлиться.