Женщина подговорила врачей и убила новорожденного ребенка в морозилке

Суд в Корее вынес приговор в отношении 20-летней жительницы Сеула по фамилии Квон за убийство собственного новорожденного ребенка. Согласно судебным документам, вступившие с ней в сговор врачи поместили живого младенца в морозильную камеру и подделали свидетельство о мертворождении. Об этом пишет People.

Инцидент произошел в 2024 году. Тогда Квон опубликовала видео в ютубе, в котором рассказала, что якобы сделала аборт на 36-й неделе беременности. Отмечается, что в 2021 году Южная Корея декриминализировала аборты, однако такая процедура все еще порицается властями и обществом. По итогу, женщину раскритиковали за содеянное, из-за чего в дело вмешалась полиция и начала расследование.

Как позже выяснила прокуратура, Квон действительно решила прервать беременность на 36-й неделе, однако врачи сделали ей кесарево сечение. Ребенок родился живым, однако его поместили в морозильную камеру.

В ходе судебных заседаний адвокат настаивал на том, что Квон не знала об убийстве ее ребенка. Однако, по словам судьи, женщина понимала, что ее ребенок родился живым.

Приемные родители годами растлевали детей Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит Мир 14 минут чтения

«Глубоко прискорбно, что суд, по-видимому, исходит из того, что женщина, находившаяся в отчаянном положении, была обязана заранее изучить такие варианты, как рождение ребенка и последующее оформление его на усыновление», — сказал адвокат Квон.

Сама женщина заявила в суде, что узнала о своей беременности лишь на седьмом месяце. Она также призналась, что решилась на аборт из-за отсутствия стабильного дохода. Кроме того, по словам женщины, во время беременности она курила и употребляла алкогольные напитки, поэтому боялась, что ребенок родится с пороками развития.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР Мир 7 минут чтения

Суд по итогу признал Квон и двух ее врачей виновными в убийстве новорожденного. Медиков также осудили за подделку свидетельства о мертворождении. По решению Сеульского центрального окружного суда, женщине назначили три года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на пять лет. Директор больницы, где рожала Квон, получил шесть лет тюрьмы, а хирург, проводивший операцию, — четыре года лишения свободы.

Отмечается, что после оглашения приговора оба медика признались в убийстве новорожденного.