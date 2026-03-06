EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Полиция посоветовала «остыть» сожженной заживо женщине незадолго до убийства

2 минуты чтения 19:32

В Австралии начали новое расследование по делу 27-летней жительницы Голд-Коста Келли Уилкинсон, убитой бывшим мужем в 2021 году. Поводом стали новые заявления о том, что за несколько дней до трагедии полиция могла отказать ей в регистрации обращения о домашнем насилии. Об этом сообщает news.com.au.

Новая информация прозвучала в суде Саутпорта, где рассматриваются обстоятельства гибели женщины. Заседание было приостановлено после того, как адвокат семьи Митч Ролингс сообщил о ранее не рассматривавшемся эпизоде.

По словам сестры погибшей Даниэль Кэрролл, 11 апреля 2021 года — за девять дней до убийства — она вместе с Келли приехала в полицейский участок. Кэрролл осталась ждать в машине, а Уилкинсон вошла внутрь, чтобы передать документы, связанные с уже поданной жалобой на бывшего мужа Брайана Эрла Джонстона.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

Как утверждает Кэрролл, сотрудник за стойкой якобы сказал ее сестре «остыть» и «дать Брайану передышку», после чего отказался принять документы. Уилкинсон вернулась к машине расстроенной и рассказала сестре о произошедшем, а затем позвонила нескольким людям и пересказала ту же историю.

Этот эпизод ранее не рассматривался в ходе расследования. По словам Ролингса, если информация подтвердится, она может стать «третьей упущенной возможностью» для полиции предотвратить преступление.

После заявления адвоката было объявлено о новом полицейском расследовании действий сотрудника, работавшего на стойке в тот день. Коронер Стефани Галлахер постановила отложить слушания, чтобы изучить новые обстоятельства.

Келли Уилкинсон была убита 20 апреля 2021 года возле своего дома в Арунделе. Как установило следствие, ее бывший муж, экс-морской пехотинец США Брайан Эрл Джонстон, проник на задний двор, облил женщину бензином и поджег. Она получила тяжелые ожоги и позднее умерла.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Джонстон признал вину и был приговорен к пожизненному заключению. Как отмечает news.com.au, ранее в ходе расследования уже говорилось о других возможных ошибках полиции при рассмотрении жалоб Уилкинсон, а двое сотрудников были привлечены к дисциплинарному наказанию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам