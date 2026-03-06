Полиция посоветовала «остыть» сожженной заживо женщине незадолго до убийства

В Австралии начали новое расследование по делу 27-летней жительницы Голд-Коста Келли Уилкинсон, убитой бывшим мужем в 2021 году. Поводом стали новые заявления о том, что за несколько дней до трагедии полиция могла отказать ей в регистрации обращения о домашнем насилии. Об этом сообщает news.com.au.
Новая информация прозвучала в суде Саутпорта, где рассматриваются обстоятельства гибели женщины. Заседание было приостановлено после того, как адвокат семьи Митч Ролингс сообщил о ранее не рассматривавшемся эпизоде.
По словам сестры погибшей Даниэль Кэрролл, 11 апреля 2021 года — за девять дней до убийства — она вместе с Келли приехала в полицейский участок. Кэрролл осталась ждать в машине, а Уилкинсон вошла внутрь, чтобы передать документы, связанные с уже поданной жалобой на бывшего мужа Брайана Эрла Джонстона.
Как утверждает Кэрролл, сотрудник за стойкой якобы сказал ее сестре «остыть» и «дать Брайану передышку», после чего отказался принять документы. Уилкинсон вернулась к машине расстроенной и рассказала сестре о произошедшем, а затем позвонила нескольким людям и пересказала ту же историю.
Этот эпизод ранее не рассматривался в ходе расследования. По словам Ролингса, если информация подтвердится, она может стать «третьей упущенной возможностью» для полиции предотвратить преступление.
После заявления адвоката было объявлено о новом полицейском расследовании действий сотрудника, работавшего на стойке в тот день. Коронер Стефани Галлахер постановила отложить слушания, чтобы изучить новые обстоятельства.
Келли Уилкинсон была убита 20 апреля 2021 года возле своего дома в Арунделе. Как установило следствие, ее бывший муж, экс-морской пехотинец США Брайан Эрл Джонстон, проник на задний двор, облил женщину бензином и поджег. Она получила тяжелые ожоги и позднее умерла.
Джонстон признал вину и был приговорен к пожизненному заключению. Как отмечает news.com.au, ранее в ходе расследования уже говорилось о других возможных ошибках полиции при рассмотрении жалоб Уилкинсон, а двое сотрудников были привлечены к дисциплинарному наказанию.