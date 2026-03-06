EN
Криминал

Крошечный кусок мха помог раскрыть дело о расхищении могил

2 минуты чтения 15:46

В США ученые раскрыли, как небольшой кусок мха стал важным доказательством в расследовании громкого дела о разграблении кладбища в штате Иллинойс. Об этом сообщает The Guardian.

Почти 20 лет назад, в 2009 году, полиция установила, что четверо работников кладбища Burr Oak в городе Алсип недалеко от Чикаго выкопали более ста тел и перезахоронили останки в других местах на территории кладбища. Освободившиеся участки они затем перепродавали для новых захоронений.

Следователи обнаружили человеческие останки, засыпанные лишь несколькими сантиметрами земли. Рядом криминалисты нашли фрагменты растений, в том числе небольшой кусок мха размером с кончик пальца. Чтобы выяснить его происхождение и возраст, ФБР обратилось к специалистам из чикагского Филдовского музея естественной истории.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

Как рассказал руководитель ботанических коллекций музея доктор Мэтт фон Конрат, сотрудники ФБР позвонили ему и привезли образец мха для анализа. Ученые исследовали его под микроскопом и сравнили с образцами из коллекции.

Оказалось, что растение относится к виду Fissidens taxifolius, известному как обычный карманный мох. Обследование кладбища показало, что этот вид не растет на месте, где нашли перезахороненные тела. Зато мох оказался распространен в затененном участке под деревьями, где, как полагала полиция, находилось первоначальное место захоронения. Это позволило сделать вывод, что мох был перемещен вместе с телами.

Ученые также смогли определить приблизительное время преступления. Особенность мха заключается в том, что даже после повреждения его клетки некоторое время продолжают проявлять метаболическую активность. Исследователи измерили уровень фотосинтетической активности образца, сравнив его со свежим мхом с кладбища и с музейными образцами.

Анализ показал, что мох находился под землей менее года. По словам фон Конрата, это стало важным доказательством, поскольку обвиняемые утверждали, что преступление произошло задолго до того, как они начали работать на кладбище.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Детали исследования опубликованы в журнале Forensic Sciences Research. Бывший агент ФБР Дуг Секкомб, участвовавший в расследовании и ставший соавтором работы, заявил, что образцы мха сыграли ключевую роль в вынесении обвинительных приговоров.

