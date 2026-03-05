Тренер насиловал ученицу в гостинице во время соревнований

Суд во Владивостоке приговорил тренера по легкой атлетике к 12,5 годам заключения по делу о сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетней воспитанницы. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на решение суда.

Издание «АиФ Приморье» уточняет, что речь идет о 66-летнем Юрие Пахомкине. Он работал в спортшколе «Старт» и занимал должность старшего тренера краевой Федерации легкой атлетики.

Уголовное дело в отношении него возбудили в октябре 2023 года, а эпизоды насилия относятся к периоду с августа 2021 года по май 2023-го, когда во время выездных соревнований 14-летняя спортсменка и ее наставник останавливались в гостинице.

По информации следствия, о произошедшем подросток рассказала матери лишь спустя несколько лет. После этого мужчину задержали, он дал признательные показания. Было возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет».

Приемные родители годами растлевали детей Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит Мир 14 минут чтения

Расследование и последующее судебное разбирательство заняли более двух лет. По итогам процесса суд признал Пахомкина виновным и назначил ему наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его адвокаты намерены обжаловать приговор.

Как отмечают СМИ, это уголовное дело может не ограничиваться несколькими эпизодами. За почти 40 лет тренерской карьеры от действий Пахомкина могли пострадать и другие подопечные. После задержания Пахомкина они начали давать показания.

Летом прошлого года в Хабаровском крае спортивного тренера приговорили к 18 годам заключения за сексуализированные преступления в отношении 11 его несовершеннолетних воспитанниц. Мужчина проводил занятия по боевым искусствам в сельских школах. Его учениками были дети от 7 до 14 лет.