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Криминал

Детского спортивного тренера приговорили к 18 годам за педофилию

2 минуты чтения 12:05

В Хабаровском крае спортивного тренера, чье имя не называется, приговорили к 18 годам колонии строгого режима за сексуализированные преступления, жертвами которых стали 11 его несовершеннолетних учениц. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сообщение объединенной пресс-службы судов региона.

Там уточнили, что осужденный в 2022-2023 годах проводил занятия по одному из видов боевых искусств в сельских школах Хабаровского края, в которых принимали участие дети в возрасте от семи до 14 лет.

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Суд установил, что за время работы мужчина совершил «действия сексуального характера» (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК)  в отношении семи своих учениц в возрасте от семи до 11 лет, а также «развратные действия» (ч. 3 ст. 135 УК) в отношении четырех учениц, которым на тот момент было от 12 до 14 лет.

Кроме лишения свободы, суд также запретил тренеру на 10 лет заниматься деятельностью в сфере детско-юношеского спорта, образования, воспитания и развития несовершеннолетних. Осужденный своей вины не признал.

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Накануне близкий к силовикам телеграм-канал Shot со ссылкой на источники сообщил о задержании по подозрению в сексуализированных преступлениях против несовершеннолетних заслуженного тренера России по дзюдо Григория Давыдова.

По данным телеграм-канала, на Давыдова пожаловалась его 13-летняя ученица. Она рассказала, что тренер приставал к ней прямо во время тренировок в спортивном зале клуба «Дзюдо-Бусидо». По словам девочки, мужчина рассказывал ей о сексе, предлагал выпить алкогольные напитки и деньги.

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