Школьнице оторвало палец на квесте

В Краснодаре 13-летней девочке оторвало фалангу безымянного пальца во время квеста. Об этом сообщила Комсомольская правда со ссылкой на мать пострадавшей.

По ее словам, дочь пошла на квест вместе с друзьями 4 марта, чтобы отметить день рождения подруги. Во время игры актер резко захлопнул дверь, когда там находилась рука подростка, в результате чего девочке оторвало часть пальца.

Несмотря на происшествие, сотрудники не остановили квест, а лишь дали пострадавшей вату. С травмой девочка вернулась домой. Мать, когда увидела это, сразу отвезла дочь в больницу, где ее начали готовить к операции.

При этом фаланга пальца ребенка на протяжении примерно трех часов лежала на полу в помещении квеста под ногами сотрудников и, вероятно посетителей, отметила мать пострадавшей. Только когда девочка была в больнице, ее палец привезли в медучреждение для операции.

Из-за этого операция началась значительно позже, чем требовалось. По словам матери, ребенок тяжело пережил произошедшее, а прогнозы врачей пока что неблагоприятные.

Женщина обратилась в полицию. В ведомстве Комсомольской правде сказали, что проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента. Позже свою проверку также начала прокуратура Центрального административного округа Краснодара.

Вслед за этим управление Следственного комитета по Краснодарскому краю заявило о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Там рассказали, что, по данным из публикаций в соцсетях, инцидент произошел 1 марта.