EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Зеленский заявил о паузе в переговорах о мире

2 минуты чтения 00:09 5 марта | Обновлено: 00:10 5 марта

Война в Иране поставила на паузу мирные переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США. Об этом в вечернем обращении к нации рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту трехстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», — заявил Владимир Зеленский.

Изначально он рассчитывал провести новый раунд переговоров с Россией в первых числах весны, называя 5-6 марта наиболее подходящими датами. Однако военная операции США и Израиля против Ирана изменила политические приоритеты для администрации американского президента Дональда Трампа.

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

Издание Reuters также сообщает, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной в ближайшее время не состоится. Его планировали провести в Абу-Даби, но из-за продолжающихся ракетных обстрелов стран Персидского залива со стороны Ирана, дипломатическая встреча не представляется возможной.

К тому же, как пишет издание, вовлечение США в военную операцию против Ирана может сказаться и на поставках оружия для Украины. По словам двух европейских дипломатов, стороны опасаются, что если война с Ираном затянется, задержки поставок по списку приоритетных потребностей Украины (PURL) могут усилиться по мере того, как США будут истощать собственные ракетные запасы.

Трамп сообщил о начале военной операции против Ирана 28 февраля. США и Израиль нанесли совместные массированные ракетные атаки по иранской территории. В ходе первых ударов погиб бывший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который находился у власти 37 лет. Совет экспертов Ирана избрал его сына Моджтабу Хаменеи следующим верховным лидером страны. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок