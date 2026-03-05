Зеленский заявил о паузе в переговорах о мире

Война в Иране поставила на паузу мирные переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США. Об этом в вечернем обращении к нации рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту трехстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», — заявил Владимир Зеленский.

Изначально он рассчитывал провести новый раунд переговоров с Россией в первых числах весны, называя 5-6 марта наиболее подходящими датами. Однако военная операции США и Израиля против Ирана изменила политические приоритеты для администрации американского президента Дональда Трампа.

Издание Reuters также сообщает, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной в ближайшее время не состоится. Его планировали провести в Абу-Даби, но из-за продолжающихся ракетных обстрелов стран Персидского залива со стороны Ирана, дипломатическая встреча не представляется возможной.

К тому же, как пишет издание, вовлечение США в военную операцию против Ирана может сказаться и на поставках оружия для Украины. По словам двух европейских дипломатов, стороны опасаются, что если война с Ираном затянется, задержки поставок по списку приоритетных потребностей Украины (PURL) могут усилиться по мере того, как США будут истощать собственные ракетные запасы.

Трамп сообщил о начале военной операции против Ирана 28 февраля. США и Израиль нанесли совместные массированные ракетные атаки по иранской территории. В ходе первых ударов погиб бывший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который находился у власти 37 лет. Совет экспертов Ирана избрал его сына Моджтабу Хаменеи следующим верховным лидером страны.