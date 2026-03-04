Warner Bros начала работу над фильмом по вселенной «Игры престолов»

Студия Warner Bros. приступила к работе над полнометражным фильмом по вселенной «Игры престолов», действие которого развернется в Вестеросе за 300 лет до событий оригинального сериала. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, сценаристом картины станет шоураннер «Карточного домика» и автор «Андора» Бо Уиллимон. В публикации говорится, что проект задуман как масштабный фильм уровня «Дюны» и будет посвящен завоеванию Вестероса королем Эйгоном Таргариеном, который объединил шесть из семи королевств.

Параллельно телеканал HBO разрабатывает сериал по той же истории. Оба проекта основаны на цикле «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Р. Р. Мартина.

После завершения «Игры престолов» студии активно расширяют экранную вселенную Мартина. Недавно вышедший сериал «Рыцарь Семи Королевств» получил положительные отзывы критиков и был продлен на второй сезон. Финал проекта в прошлом месяце собрал 9,5 миллиона зрителей. Съемки продолжения проходят в Белфасте и Испании. Третий сезон «Дома дракона» должен выйти в июне.

В 2022 году сообщалось о разработке спин-оффа о Джоне Сноу с участием актера Кита Харингтона. Однако спустя два года он заявил, что проект закрыт, поскольку создатели не смогли найти подходящую историю. В том же году Мартин сообщил о работе над анимационным проектом «Nine Voyages», однако подробности о нем пока не раскрывались.

Новость о фильме появилась на фоне сделки по покупке Warner Bros. компанией Paramount Skydance на сумму 110 миллиардов долларов. Глава Paramount Дэвид Эллисон заявил, что объединение позволит сохранить наследие двух компаний и ускорить развитие медиа-бизнеса нового поколения. Сделку раскритиковали ряд американских политиков, в том числе сенатор Элизабет Уоррен, назвавшая ее угрозой конкуренции и выбору потребителей.

Кроме того, этим летом Королевская шекспировская компания представит сценическую постановку по мотивам «Игры престолов» в Стратфорде-на-Эйвоне.