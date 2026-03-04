СМИ узнали о планах России вернуть крупнейшего покупателя нефти

Москва готова воспользоваться войной в Иране, чтобы вернуть Индию как покупателя российской нефти. Прямо сейчас она готова перенаправить в страну около 9,5 миллиона баррелей сырья, изначально предназначенного для других стран, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Приемные родители годами растлевали детей Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит Мир 14 минут чтения

Речь идет о танкерах с нефтью, которые находятся вблизи индийских вод. По словам собеседника агентства, эти грузы могут быть достаточно оперативно доставлены в Индию и помогут ей компенсировать возникший из-за перебоев с поставками дефицит. Для кого изначально предназначались эти грузы — источники агентства раскрывать не стали.

Индия остается уязвимой к перебоям поставок, отмечают журналисты. По их оценкам, ее запасы сырой нефти покрывают лишь около 25 дней внутреннего спроса, а нефтеперерабатывающие заводы располагают ограниченными запасами газойля, бензина и сжиженного нефтяного газа.

Через Ормузский пролив проходит около 40% всего импорта нефти в Индию. Однако после начала войны в Иране судоходство по этому маршруту оказалось практически парализовано. Власти страны готовятся к тому, что конфликт на Ближнем Востоке затянется, и ищут альтернативные источники поставок. Источник в отрасли сообщил Reuters, что Россия вызвалась помочь Индии покрыть до 40% ее потребностей в сырой нефти.

«За эту игрушку ты убил старых людей» Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака» Криминал 7 минут чтения

В начале февраля Reuters сообщало, что Индия под давлением США перестала закупать российскую нефть и намерена избегать подобных сделок в будущем. Таким образом, возвращение поставок сырья из России на фоне войны в Иране будет зависеть от решения индийского правительства.

Кроме того, собеседник Reuters сообщил, что Россия готова предложить Индии дополнительные поставки сжиженного природного газа. Такая возможность рассматривается после того, как Катар — один из крупнейших поставщиков топлива — приостановил производство на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.Ранее СМИ писали, что война на Ближнем Востоке может активизировать сближение Китая и России в энергетической сфере.