СМИ узнали о планах России вернуть крупнейшего покупателя нефти

2 минуты чтения 17:00

Москва готова воспользоваться войной в Иране, чтобы вернуть Индию как покупателя российской нефти. Прямо сейчас она готова перенаправить в страну около 9,5 миллиона баррелей сырья, изначально предназначенного для других стран, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о танкерах с нефтью, которые находятся вблизи индийских вод. По словам собеседника агентства, эти грузы могут быть достаточно оперативно доставлены в Индию и помогут ей компенсировать возникший из-за перебоев с поставками дефицит. Для кого изначально предназначались эти грузы — источники агентства раскрывать не стали.

Индия остается уязвимой к перебоям поставок, отмечают журналисты. По их оценкам, ее запасы сырой нефти покрывают лишь около 25 дней внутреннего спроса, а нефтеперерабатывающие заводы располагают ограниченными запасами газойля, бензина и сжиженного нефтяного газа. 

Через Ормузский пролив проходит около 40% всего импорта нефти в Индию. Однако после начала войны в Иране судоходство по этому маршруту оказалось практически парализовано. Власти страны готовятся к тому, что конфликт на Ближнем Востоке затянется, и ищут альтернативные источники поставок. Источник в отрасли сообщил Reuters, что Россия вызвалась помочь Индии покрыть до 40% ее потребностей в сырой нефти.

В начале февраля Reuters сообщало, что Индия под давлением США перестала закупать российскую нефть и намерена избегать подобных сделок в будущем. Таким образом, возвращение поставок сырья из России на фоне войны в Иране будет зависеть от решения индийского правительства. 

Кроме того, собеседник Reuters сообщил, что Россия готова предложить Индии дополнительные поставки сжиженного природного газа. Такая возможность рассматривается после того, как Катар — один из крупнейших поставщиков топлива — приостановил производство на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.Ранее СМИ писали, что война на Ближнем Востоке может активизировать сближение Китая и России в энергетической сфере.

Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
