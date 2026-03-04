СМИ узнали о планах России вернуть крупнейшего покупателя нефти

Москва готова воспользоваться войной в Иране, чтобы вернуть Индию как покупателя российской нефти. Прямо сейчас она готова перенаправить в страну около 9,5 миллиона баррелей сырья, изначально предназначенного для других стран, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Речь идет о танкерах с нефтью, которые находятся вблизи индийских вод. По словам собеседника агентства, эти грузы могут быть достаточно оперативно доставлены в Индию и помогут ей компенсировать возникший из-за перебоев с поставками дефицит. Для кого изначально предназначались эти грузы — источники агентства раскрывать не стали.
Индия остается уязвимой к перебоям поставок, отмечают журналисты. По их оценкам, ее запасы сырой нефти покрывают лишь около 25 дней внутреннего спроса, а нефтеперерабатывающие заводы располагают ограниченными запасами газойля, бензина и сжиженного нефтяного газа.
Через Ормузский пролив проходит около 40% всего импорта нефти в Индию. Однако после начала войны в Иране судоходство по этому маршруту оказалось практически парализовано. Власти страны готовятся к тому, что конфликт на Ближнем Востоке затянется, и ищут альтернативные источники поставок. Источник в отрасли сообщил Reuters, что Россия вызвалась помочь Индии покрыть до 40% ее потребностей в сырой нефти.
В начале февраля Reuters сообщало, что Индия под давлением США перестала закупать российскую нефть и намерена избегать подобных сделок в будущем. Таким образом, возвращение поставок сырья из России на фоне войны в Иране будет зависеть от решения индийского правительства.
Кроме того, собеседник Reuters сообщил, что Россия готова предложить Индии дополнительные поставки сжиженного природного газа. Такая возможность рассматривается после того, как Катар — один из крупнейших поставщиков топлива — приостановил производство на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.Ранее СМИ писали, что война на Ближнем Востоке может активизировать сближение Китая и России в энергетической сфере.