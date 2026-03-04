EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ предсказали сближение России с Китаем в энергосфере

2 минуты чтения 12:01

Война в Иране может подтолкнуть Китай к более тесному энергетическому сотрудничеству с Россией из-за риска перебоев с поставками нефти и газа. Об этом пишет Financial Times.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и газа. При этом около 13% импортируемой Китаем нефти приходится именно на Иран, а примерно треть поставок нефти и около четверти импортируемого газа проходят через Ормузский пролив, отмечает издание.

Сейчас судоходство через Ормузский пролив практически остановлено. Дональд Трамп заверил, что американские ВМС готовы охранять нефтяные танкеры при прохождении этого маршрута. В свою очередь, власти Ирана заявили, что любые суда при попытке пройти через пролив рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками. Ситуация создала угрозу серьезных перебоев на мировых энергетических рынках и поставило под давление энергетическую безопасность Китая.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

Аналитики, опрошенные FT, считают, что в этих обстоятельствах Пекин может активизировать энергетическое сотрудничество с Москвой. При этом Россия уже является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай и обеспечивает около 20% его импорта.

Собеседники Financial Times отмечают, что китайские нефтяные компании в последние недели начали увеличивать объемы поставок из России. Одновременно обсуждаются меры по расширению возможностей переработки дополнительного сырья. В частности, государственная нефтяная компания CNPC рассматривает возможность перезапуска законсервированной установки на нефтеперерабатывающем заводе в городе Далянь на северо-востоке Китая.

В более долгосрочной перспективе Пекин может ускорить реализацию проекта газопровода «Сила Сибири-2», который должен соединить месторождения на северо-западе России с китайским рынком через территорию Монголии. Ранее предполагалось, что строительство трубопровода будет завершено в начале 2030-х годов.

А в краткосрочной перспективе власти Китая могут использовать стратегические нефтяные резервы, чтобы сгладить последствия роста цен на энергоресурсы. На этой неделе стоимость нефти марки Brent выросла примерно на 17% и приблизилась к 85 долларам за баррель.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

По оценкам экспертов, совокупные нефтяные запасы Китая — включая стратегический резерв и коммерческие хранилища — составляют от 1,1 до 1,4 миллиарда баррелей. Такой объем способен покрыть примерно до 140 дней импортных потребностей страны.

Одновременно Пекин рассматривает долгосрочные меры по снижению зависимости от ближневосточных поставок. Речь идет о развитии возобновляемой энергетики, расширении использования электромобилей и увеличении производства энергии из солнечных и ветровых источников. Эти меры рассматриваются как часть стратегии по укреплению энергетической безопасности страны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок