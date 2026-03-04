СМИ предсказали сближение России с Китаем в энергосфере

Война в Иране может подтолкнуть Китай к более тесному энергетическому сотрудничеству с Россией из-за риска перебоев с поставками нефти и газа. Об этом пишет Financial Times.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и газа. При этом около 13% импортируемой Китаем нефти приходится именно на Иран, а примерно треть поставок нефти и около четверти импортируемого газа проходят через Ормузский пролив, отмечает издание.

Сейчас судоходство через Ормузский пролив практически остановлено. Дональд Трамп заверил, что американские ВМС готовы охранять нефтяные танкеры при прохождении этого маршрута. В свою очередь, власти Ирана заявили, что любые суда при попытке пройти через пролив рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками. Ситуация создала угрозу серьезных перебоев на мировых энергетических рынках и поставило под давление энергетическую безопасность Китая.

Аналитики, опрошенные FT, считают, что в этих обстоятельствах Пекин может активизировать энергетическое сотрудничество с Москвой. При этом Россия уже является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай и обеспечивает около 20% его импорта.

Собеседники Financial Times отмечают, что китайские нефтяные компании в последние недели начали увеличивать объемы поставок из России. Одновременно обсуждаются меры по расширению возможностей переработки дополнительного сырья. В частности, государственная нефтяная компания CNPC рассматривает возможность перезапуска законсервированной установки на нефтеперерабатывающем заводе в городе Далянь на северо-востоке Китая.

В более долгосрочной перспективе Пекин может ускорить реализацию проекта газопровода «Сила Сибири-2», который должен соединить месторождения на северо-западе России с китайским рынком через территорию Монголии. Ранее предполагалось, что строительство трубопровода будет завершено в начале 2030-х годов.

А в краткосрочной перспективе власти Китая могут использовать стратегические нефтяные резервы, чтобы сгладить последствия роста цен на энергоресурсы. На этой неделе стоимость нефти марки Brent выросла примерно на 17% и приблизилась к 85 долларам за баррель.

По оценкам экспертов, совокупные нефтяные запасы Китая — включая стратегический резерв и коммерческие хранилища — составляют от 1,1 до 1,4 миллиарда баррелей. Такой объем способен покрыть примерно до 140 дней импортных потребностей страны.

Одновременно Пекин рассматривает долгосрочные меры по снижению зависимости от ближневосточных поставок. Речь идет о развитии возобновляемой энергетики, расширении использования электромобилей и увеличении производства энергии из солнечных и ветровых источников. Эти меры рассматриваются как часть стратегии по укреплению энергетической безопасности страны.